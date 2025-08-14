Más Información

El coordinador de Morena en la , Ricardo Monreal, anunció que la próxima semana presentará a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), un informe sobre los que provocaron en San Lázaro, las lluvias atípicas de los últimos días, así como el costo de las reparaciones.

Lluvias atípicas registradas los últimos días en la Ciudad de México provocan socavones y goteras en la Cámara de Diputados, el 14 de agosto de 2025. Foto: Enrique Gómez/EL UNIVERSAL
Lluvias atípicas registradas los últimos días en la Ciudad de México provocan socavones y goteras en la Cámara de Diputados, el 14 de agosto de 2025. Foto: Enrique Gómez/EL UNIVERSAL

Lluvias atípicas registradas los últimos días en la Ciudad de México provocan socavones y goteras en la Cámara de Diputados, el 14 de agosto de 2025. Foto: Enrique Gómez/EL UNIVERSAL
Lluvias atípicas registradas los últimos días en la Ciudad de México provocan socavones y goteras en la Cámara de Diputados, el 14 de agosto de 2025. Foto: Enrique Gómez/EL UNIVERSAL

Detalló que en los próximos días se revisarán el mecanismo de traslado de aguas negras, tubos e instalaciones eléctricas, ya que también fueron afectadas algunas oficinas de diputados.

Lluvias atípicas registradas los últimos días en la Ciudad de México provocan socavones y goteras en la Cámara de Diputados, el 14 de agosto de 2025. Foto: Enrique Gómez/EL UNIVERSAL
Lluvias atípicas registradas los últimos días en la Ciudad de México provocan socavones y goteras en la Cámara de Diputados, el 14 de agosto de 2025. Foto: Enrique Gómez/EL UNIVERSAL

