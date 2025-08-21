La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este jueves 21 de agosto en nueve alcaldías.

Las demarcaciones con alerta naranja son Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco, en la que se esperan lluvias de 30 a 49 milímetros y caída de granizo entre las 14:00 y las 23:00 horas del jueves.

Además, la SGIRPC activó la alerta amarilla por lluvias fuertes y caída de granizo en las demarcaciones de Azcapotzalco, Benito Juárez, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza.

Lee también: Policías adoptan a perrito maltratado; lo llaman Aquiles y le dan hogar en la Subsecretaría de Tránsito

En esas demarcaciones se prevén lluvias de 15 a 29 milímetros y caída de granizo durante el mismo periodo de tiempo.

Ante este pronóstico se recomienda a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas.

Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje; guardar o retirar objetos del exterior que puedan caer; no subir a andamios, azoteas, ni cornisas; alejarse de postes telefónicos y de electricidad; así como evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; y conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr