La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido a caluroso después del mediodía y cielo mayormente nublado con aumento de nublados para la tarde de este jueves 21 de agosto en la Ciudad de México.
Además, se esperan lluvias de fuertes a muy fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo para este día.
Desde las primeras horas del día se ha presentado la caída de lluvias escasas a ligeras en el sur de la CDMX, principalmente en las alcaldías Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Tlalpan y Coyoacán.
Hay pronóstico de lluvias fuertes, de 15 a 29 milímetros en toda la capital, a partir de las 13:00 de la tarde y hasta las 23:00 de la noche.
También se esperan vientos variables de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.
En las próximas 24 horas, se espera una temperatura máxima de 25°C y mínima de 15°C.
