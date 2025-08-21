Las lluvias que se registraron la noche de este miércoles y la madrugada de este jueves 21 de agosto dejaron 13 encharcamientos, la caída de 11 árboles y un poste así como tres cortocircuitos en la Ciudad de México.

Al coste de las 8:00 de la mañana de este día, se registró que el volumen de lluvias acumuladas en la capital superó los 27.4 millones de metros cúbicos. El mayor nivel de precipitación se registró en las estaciones pluviométricas de Presa Mixcoac (71.5 mm), Zacatón (64.5 mm), San Francisco (58.75 mm) y Foro Cultural Magdalena Contreras (51 mm), de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

Durante la noche y madrugada, personal de Segiagua y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) atendieron 10 encharcamientos en Coyoacán, Tlalpan, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Tláhuac e Iztapalapa.

Lee también Temporada de lluvias en México; ¿cuándo llegará a su fin?

Por su parte, el Heroico Cuerpo de Bomberos desplegó brigadas para retirar 11 árboles caídos, un poste y atender tres cortocircuitos.

Debido a las lluvias, la Segiagua desplegó 211 elementos —entre ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje—, así como 88 vehículos especializados tipo Hércules, de bombeo de emergencia, hidroneumáticos, pipas de agua tratada, caja seca, grúa HIAB, vehículo Unimog, camionetas pick up, sedanes y motocicletas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL