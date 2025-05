Sheinbaum pide no especular sobre asesinato de colaboradores de Clara Brugada; se desconoce si recibieron amenazas

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no tenían conocimiento de alguna amenaza contra Ximena Guzmán y José Muñoz, los dos funcionarios asesinados en Calzada de Tlalpan, cercanos a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y pidió no especular sobre el tema.

"Yo creo que no hay que especular, no tenemos conocimiento, son personas que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, no usan ni siquiera vigilancia, nada, son compañeros. Y hay que ver la investigación para poder conocer cuál es la causa y apoyar en todo momento", dijo.

Lee también Sheinbaum informa sobre asesinato en Tlalpan de secretaria particular y de asesor de Clara Brugada; inician investigación

Sheinbaum detalló que hablará con la Jefa de Gobierno, y que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch "va a estar en contacto permanente" y por supuesto con la Fiscalía General de Justicia.

Durante la conferencia matutina, la Presidenta fue informada del ataque directo contra la secretaria particular de la Jefa de Gobierno, Ximena Guzmán, y José Muñoz, asesor.

Los hechos ocurrieron en la Calzada de Tlalpan y la calle Napoleón, en la colonia Moderna, de la alcaldía Benito Juárez.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr