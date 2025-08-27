"Cualquier investigación es buena"; Sheinbaum ve bien indagar nombres de implicados en sobornos de "El Mayo"

Más Información

Ante las declaraciones de sobre que pagó sobornos a policías, militares y políticos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que cualquier investigación es "buena" para conocer los nombres a los que el exlíder del sobornó, pues está en contra de la colusión entre el crimen y el servicio público.

"Por supuesto que estamos en contra de cualquier soborno, cualquier acto de corrupción que tenga que ver particularmente con el tema de seguridad. Entonces, cualquier investigación es buena", comentó al ser cuestionada respecto a las .

En ese sentido, Sheinbaum comentó que es importante las declaraciones de la DEA al comparar a con el líder criminal, "puso al mismo nivel, García Luna, 'El Mayo', 'El Chapo', y a ver qué dicen los adversarios de eso, no han dicho nada, ¿no?".

Añadió: "Pero por supuesto que nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con la colusión entre el crimen, ningún miembro del servicio público".

"Entonces, cualquier investigación es buena, pero ahí tienen una muy profunda, considerado por la DEA al mismo nivel el que fue Secretario de Seguridad Pública en México", señaló.

"¿Cree que sería saludable que se investigaran los nombres de relacionados en ambos países?", se le preguntó.

"Sí, siempre se investigue", comentó la mandataria federal.

