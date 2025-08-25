El director de la DEA, Terry Cole, afirmó que durante años se pensó que Ismael “El Mayo” Zambada era intocable, pero tras su declaración de culpabilidad en Nueva York demuestra lo contrario.

“Cuando empezamos nos decían que perseguíamos sombras, que eran imposibles de alcanzar. Uno de ellos era "El Mayo". Hoy lo vimos decir una palabra que cambia todo: culpable. Ese momento marca el colapso de su imperio”, aseguró durante la conferencia que dio en conjunto con la fiscal general de EU, Pam Bondi.

Cole destacó que la captura de Zambada fue posible gracias a una cooperación internacional sin precedentes. “La DEA no es solo una agencia de Estados Unidos; es el socio más confiable del mundo en la lucha contra los cárteles. Este caso prueba lo que logramos cuando trabajamos como uno solo”, subrayó.

Advirtió además que la agencia seguirá tras los líderes del narcotráfico: “No vamos a detenernos, los cazaremos y los traeremos ante la justicia, uno a la vez”.

Por su parte, el FBI señaló que la confesión de Zambada es resultado de la coordinación entre autoridades de México y Estados Unidos. Aseguró que la meta es clara: desmantelar al Cártel de Sinaloa y demostrar que ni sus dirigentes más poderosos están fuera del alcance de la justicia.

Fiscal General de EU reconoce colaboración con autoridades mexicanas para detener a “El Mayo” Zambada

Pam Bondi, fiscal en la administración de Donald Trump, agradeció públicamente la cooperación de las autoridades mexicanas en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada.

Además, la funcionaria destacó que, gracias a esa colaboración, se ha podido llevar ante los tribunales a importantes líderes del narcotráfico. “La administración de Trump ha llevado a más criminales a la justicia que cualquier otra; no daré detalles específicos de cada caso”, subrayó.

"Agradecemos a las autoridades mexicanas por toda su ayuda para traer a todos estos líderes ante la justicia. No daré detalles sobre cada caso, pero la administración de Trump ha traído ante la justicia a más criminales que cualquier otra administración", declaró

Al ser cuestionada sobre por qué Zambada no enfrenta la pena de muerte en Estados Unidos, Bondi aclaró que existe un acuerdo con México que impide solicitarla en estos procesos. “Eso aplica a él y a muchos otros, pero pasará el resto de su vida en una celda”, puntualizó.

