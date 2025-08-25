Más Información

"El Mayo" Zambada se declara culpable en EU; dice haber sobornado a políticos y militares mexicanos

"El Mayo" Zambada se declara culpable en EU; dice haber sobornado a políticos y militares mexicanos

Conferencia de Pam Bondi tras declaratoria de "El Mayo"; sigue aquí el minuto a minuto

Conferencia de Pam Bondi tras declaratoria de "El Mayo"; sigue aquí el minuto a minuto

Sheinbaum mantiene alta aprobación: encuesta; llega a primer informe con 70%

Sheinbaum mantiene alta aprobación: encuesta; llega a primer informe con 70%

Renata Zarazúa da la sorpresa en el US Open; derrota a la sexta mejor jugadora del mundo y avanza a segunda ronda

Renata Zarazúa da la sorpresa en el US Open; derrota a la sexta mejor jugadora del mundo y avanza a segunda ronda

Bosque de Chapultepec oculta tétricas cuevas; hallan huesos usados en rituales

Bosque de Chapultepec oculta tétricas cuevas; hallan huesos usados en rituales

Mexicana opera primer vuelo comercial con modelo de última generación; despega del AIFA con destino a Tulum

Mexicana opera primer vuelo comercial con modelo de última generación; despega del AIFA con destino a Tulum

Salinas Pliego revela demanda contra AMLO por incumplimiento de contrato en cobro de impuestos; "no les convenía que quedara exonerado"

Salinas Pliego revela demanda contra AMLO por incumplimiento de contrato en cobro de impuestos; "no les convenía que quedara exonerado"

Lanzan spots por primer informe de gobierno de Sheinbaum; salud y programas de Bienestar, entre los temas que abordan

Lanzan spots por primer informe de gobierno de Sheinbaum; salud y programas de Bienestar, entre los temas que abordan

Sheinbaum: No hay inquietud en el gobierno federal de lo que vaya a declarar "El Mayo"; tiene que pasar por pruebas y por la FGR, dice

Sheinbaum: No hay inquietud en el gobierno federal de lo que vaya a declarar "El Mayo"; tiene que pasar por pruebas y por la FGR, dice

Crimen controla precios en 10 estados de México; van desde tortillas hasta útiles escolares

Crimen controla precios en 10 estados de México; van desde tortillas hasta útiles escolares

Otro bebé abandonado en menos de 24 horas; lo hallan en sanitarios afuera del Metro UAM-I en Iztapalapa

Otro bebé abandonado en menos de 24 horas; lo hallan en sanitarios afuera del Metro UAM-I en Iztapalapa

Detienen a pareja por abandonar a un bebé en Tacubaya; fueron identificados por cámaras de videovigilancia: SSC

Detienen a pareja por abandonar a un bebé en Tacubaya; fueron identificados por cámaras de videovigilancia: SSC

Frank Pérez, abogado de , rechazó que su cliente tenga un “acuerdo de cooperación” con la Justicia estadounidense, luego de que el fundador del Cártel de Sinaloa se declarara culpable ante un tribunal de Nueva York de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas que pesaban en su contra tras más de cinco décadas de actividad criminal.

Al término de la audiencia, Pérez fue abordado por los periodistas, que le preguntaron si su cliente tendrá que “dar nombres” ahora que se declaró culpable

“Esto no es acuerdo de cooperación. El señor no está cooperando. No va a cooperar para nada. Ya nos dieron la sentencia para nada", subrayó Pérez.

Lee también

El abogado señaló que Zambada se declaró culpable porque “quería reconocer su responsabilidad”.

"El acuerdo al que ha llegado con las autoridades estadounidenses es de dominio público. No se trata de un acuerdo de cooperación, y puedo afirmar categóricamente que no existe ningún acuerdo por el que esté cooperando con el gobierno de los ni con ningún otro gobierno", insistió.

Un reportero le preguntó si podría dar nombres de políticos de México, Guatemala y Honduras. Pero el abogado dijo que su cliente “no va a hablar de nadie”.

Lee también

Durante la audiencia, “El Mayo” confesó haber fundado el Cártel de Sinaloa y dijo que “la organización que encabecé alentó laen mi país al pagar a policías, comandantes militares y políticos que nos permitieron operar libremente".

Sin embargo, Pérez aseguró que "esa es información que el gobierno ya tiene, de los juicios que han hecho", no información que esté dando su cliente. Aseguró que "la información que tiene 'El Mayo' Zambada se queda con 'El Mayo' Zambada", rechazando que vaya a confesar algo más.

Con su declaración de culpabilidad, “El Mayo” renuncia a cualquier derecho de apelar la sentencia que emita el juez de la Corte del Distrito Este de Nueva York. Cogan fijó para el 13 de enero de 2026 la sentencia, que deberá ser de cadena perpetua obligatoria.

Lee también

Además, el juez Cogan fijó en 15 mil millones de dólares lo que Zambada tendrá que pagar, considerando los bienes y activos que el acusado generó durante su medio siglo dedicado a actividades ilícitas, y que ahora tendría que aportar a la Justicia estadounidense.

"Reconozco el gran daño que las drogas han provocado a Estados Unidos, y otros lugares. Asumo la responsabilidad y pido perdón a aquellas personas que se hayan visto afectadas por mis acciones", afirmó Zambada en una extensa, donde también dijo haber "promovido la corrupción de policías, militares y políticos" en México. Con información de agencias

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo depositan el pago de septiembre 2025? Aquí la FECHA exacta. Foto: Adobe / ISSSTE / IMSS

Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo depositan el pago de septiembre 2025? Aquí la FECHA exacta

Visa americana/iStock/rarrarorro

Visa y Green Card en riesgo: “Actividad antiamericana” podría cerrarte las puertas de Estados Unidos

TSA. Foto: AP

Identificación sin contacto: Así funciona el nuevo sistema Touchless ID en aeropuertos de Estados Unidos

La beca de estancia en Estados Unidos la ofrece Comexus. Foto: iStock

Beca para estudiar en Estados Unidos con manutención mensual de hasta $4,805 dólares

Licencia de conducir permanente: estos son los módulos disponibles en fin de semana. Foto: Adobe

Licencia de conducir permanente: estos son los módulos disponibles en fin de semana