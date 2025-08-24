La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la llegada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), este sábado, del tercer avión para Mexicana, de una flotilla de 20 aeronaves que tendrá la aerolínea del Estado.

En sus redes, Sheinbaum destacó que Mexicana recibió el tercer avión Embraer E195-E2, previsto en el plan estratégico de la aerolínea del pueblo de México.

"Los compromisos se cumplen", expresó la Mandataria federal.

La tarde de este sábado 23 de agosto llegó al AIFA el tercer avión Embraer E195-E2 para Mexicana de Aviación, de una flotilla de 20 aeronaves.

Mexicana indicó que las dos primeras aeronaves E195-E2, con matrículas XA-MXA Y XA-MXB, recibieron en plataforma "al nuevo integrante de la flota, enmarcando la primera ocasión en que los tres aviones de última generación de Mexicana coinciden".

"La llegada de esta tercera aeronave, junto a la presencia de las dos recibidas recientemente, en este Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, refleja que la aerolínea está lista para conectar a México a través de un triángulo virtuoso: accesibilidad, comodidad y puntualidad," expresó el general Leobardo Ávila Bojorquez, director General de Mexicana.

"Mexicana avanza en el posicionamiento de la marca al iniciar operaciones comerciales con el XA- MXA el próximo lunes 25 de agosto, en un vuelo inaugural hacia Tulum, saliendo del AIFA a las 10:00 horas" destacó.

Este acontecimiento, dijo la aerolínea del Estado, simboliza la cristalización del proyecto de modernización y el compromiso de la aerolínea con la innovación y la sostenibilidad.

"Mexicana continúa con la transición de su flota; con la recepción de dos aeronaves más E195-E2 en los meses de noviembre y diciembre, estará en condiciones de realizar la entrega de los Boeing 737-800 NG a la Fuerza Aérea Mexicana", detalló al resaltar la modernización de la aviación comercial del Estado Mexicano.

Apenas el 12 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reportó que Mexicana de Aviación ha transportado a más de un millón 500 mil pasajeros, y acusó que a opositores les hubiera gustado que los trabajadores de la aerolínea se quedaran sin indemnización ni trabajo.

“Al 11 de agosto, el total de pasajeros movilizados ha sido un millón 504 mil 319”, apuntó la titular del Ejecutivo federal.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla, comentó que este año llegarán cinco aviones de la flota Embraer.

“Ya llegó el segundo, en total van a ser 20 aeronaves. En el 2026, siete arribarán; y 2027, ocho aeronaves. Total: 20 aeronaves. Ya llegó la segunda (aeronave), se espera que a finales de este mes ya entre en operación la primera y en septiembre entrará en operación la segunda”, reportó el titular de la Sedena el 12 de agosto pasado.

En el Salón Tesorería se expuso la proyección estratégica de Mexicana: Se prevén 20 aviones para 2028; 3.4 millones de pasajeros anuales; 4.8% de participación en el mercado; y dos mil 100 empleos directos y 8 mil 190 indirectos.

