Más Información

Otorgan libertad condicional a Julio César Chávez Jr; lo acusan de tráfico de armas y nexos con el Cártel de Sinaloa

Otorgan libertad condicional a Julio César Chávez Jr; lo acusan de tráfico de armas y nexos con el Cártel de Sinaloa

Ministro electo Arístides Guerrero sufre accidente vehicular; lo reportan estable tras cirugía

Ministro electo Arístides Guerrero sufre accidente vehicular; lo reportan estable tras cirugía

Mujer cae en socavón en alcaldía Gustavo A Madero; oquedad se abrió cuando ella iba pasando

Mujer cae en socavón en alcaldía Gustavo A Madero; oquedad se abrió cuando ella iba pasando

Esto sabemos del accidente automovilístico del ministro electo Arístides Guerrero; sufrió fractura de tórax y nariz

Esto sabemos del accidente automovilístico del ministro electo Arístides Guerrero; sufrió fractura de tórax y nariz

"No queremos ningún gobierno con corrupción en México": Sheinbaum; instala Plan de Justicia en Amuzgo, Guerrero

"No queremos ningún gobierno con corrupción en México": Sheinbaum; instala Plan de Justicia en Amuzgo, Guerrero

Se forma tormenta tropical "Fernand" en el Atlántico central; prevén lluvias en México por onda tropical

Se forma tormenta tropical "Fernand" en el Atlántico central; prevén lluvias en México por onda tropical

La noche del viernes 22 de agosto, el ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (), y conocido como ministro chicharrón, sufrió un accidente automovilístico en la Ciudad de México cuando regresaba de Oaxaca.

La noticia de su accidente fue dada a conocer por su equipo de este sábado 23 de agosto por medio de redes sociales.

Lee también

¿Cómo fue el accidente del ministro Arístides?

A través de un comunicado, sus colaboradores informaron que alrededor de las 22:30 horas del viernes, el ministro electo sufrió un accidente vehicular sobre la avenida Río Churubusco, por donde circulaba tras llegar de un evento en Oaxaca y rombo a su domicilio.

Detallaron que el vehículo donde viajaba fue impactado por otra unidad ocasionado que Arístides presentara "fracturas de tórax y en la nariz, que requirieron intervenciones quirúrgicas".

Además, junto a él viajaban dos acompañantes y el conductor, quienes resultaron con fracturas en extremidades.

Lee también

El ministro electo Arístides Rodrigo Guerrero García presume en redes su toga para la Corte. Foto: X @AristidesRodri
El ministro electo Arístides Rodrigo Guerrero García presume en redes su toga para la Corte. Foto: X @AristidesRodri

¿Cuál es su estado de salud?

En la misma publicación, su equipo informó que "el ministro electo Arístides Guerrero se recupera satisfactoriamente tras el accidente vehicular".

Agregaron que actualmente se encuentra estable y sus familiares reportan un pronóstico positivo.

En nombre de Arístides y su familia, sus colaboradores expresaron su agradecimiento y solidaridad "con su apoyo incondicional" de quienes han acompañado de cerca su evolución.

Solicitaron respeto durante este proceso de recuperación y reiteraron que la información sobre su estado de salud será dada a conocer por sus canales oficiales.

Lee también

Respecto a sus acompañantes que también resultaron heridos, informaron que fueron atendidos de manera oportuna y se encuentran en proceso de recuperación.

¿Entrará en funciones el próximo 1 de septiembre?

El ministro electo asumirá el cargo en la Corte el próximo 1 de septiembre, día en que se esperan varios eventos antes de su toma de protesta.

Respecto a su trabajo, su equipo de comunicación aseguró que "el ministro electo cuenta con un pronóstico positivo para estar presente en la toma de protesta de Ministras y Ministros el próximo 1 de septiembre de 2025".

Lee también

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: SCJN/Cuartoscuro
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: SCJN/Cuartoscuro

Además, informaron que "este proceso (de recuperación) únicamente implica una reducción temporal en la movilidad" y dijeron que "mientras se recupera por completo", no se verán afectados los trabajos de la Nueva Suprema Corte ni su desempeño como ministro.

Finalmente su equipo agradeció a las y los ministros electos por "sus muestras de empatía y solidaridad".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses