El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) confirmó la negativa de entregarle a la ministra Lenia Batres la marca "Ministra del Pueblo" como lo había solicitado.

En el expediente 3273206, en respuesta al recurso de objeción que interpuso el equipo de la ministra, la Dirección Divisional de Marcas del IMPI argumentó que entregarle esta marca a Lenia Batres "generaría una afectación indebida sin ninguna justificación jurídica" a los otros ocho ministras y ministros, puesto que también fueron electos por el pueblo mexicano en la pasada elección judicial del 1 de junio.

"La denominación propuesta no puede ser objeto de derecho al uso exclusivo para su explotación; ya que prohibiría a los demás prestadores de los mismos servicios el señalar que quien los presta son personas que tienen la misma condición de ser MINISTROS o MINISTRAS y que fueron elegidos o provienen por una decisión del PUEBLO, es decir, se generaría una afectación indebida a los y las otras ocho integrantes de la SCJN, sin ninguna justificación jurídica", se detalla en la página 14 de la resolución.

El IMPI también justificó su negativa de entregarle en exclusividad esta marca a la ministra al señalar que pondría en una situación de ventaja y por tanto de competencia desleal, en la que resultarían perjudicados los demás ocho ministras y ministros, y se generaría "un privilegio injustificado".

"De ser concedida la protección del signo propuesto a registro, esta autoridad estaría convalidando que un particular se apropiara para su uso exclusivo, de una denominación que no tiene distintividad, ya que sirve únicamente para describir el tipo de servicios a proteger, por lo que se provocaría una situación de ventaja y por tanto de competencia desleal, en la que resultarían perjudicados los demás prestadores de los mismos servicios, generando un privilegio injustificado", se indica en la página 10.

Por estos argumentos, el IMPI resolvió negarle a la ministra Lenia Batres Guadarrama el registro de la marca "Ministra del Pueblo" tramitado en el expediente número 3273206.

IMPI niega a Lenia Batres registro de marca “ministra del pueblo” este jueves 21 de agosto de 2025. Foto: IMPI

