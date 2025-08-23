Ministro electo Arístides Guerrero sufre accidente vehicular; lo reportan estable tras cirugía

El ministro electo Arístides Guerrero García se encuentra hospitalizado tras sufrir un accidente automovilístico la noche del viernes en la Ciudad de México.

Guerrero García, quien asumirá el cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el próximo 1 de septiembre, se "recupera satisfactoriamente" y "estará activo para asumir sus funciones", aseguró su equipo de prensa.

A través de un comunicado, informó que alrededor de las 22:30 horas del viernes, el ministro sufrió un accidente vehicular sobre la avenida Río Churubusco, por donde circulaba procedente del aeropuerto a donde llegó después de participar en un evento en Oaxaca.

Indicó que el automóvil en el que viajaba fue impactado por otro y como "consecuencia el ministro presentó fractura de tórax y en la nariz, que requirieron intervenciones quirúrgicas.

"Actualmente se encuentra estable y sus familiares reportan un pronóstico positivo", aseguró su equipo de prensa.

Con Arístides Guerrero García viajaban dos acompañantes y el conductor, quienes resultaron con fracturas en extremidades, y se encuentran en proceso de recuperación.

De acuerdo con el equipo de prensa, el ministro electo Arístides Guerrero García cuenta con un diagnóstico positivo para esta presente en la toma de protesta de los ministros que conformarán la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a partir de septiembre próximo.

