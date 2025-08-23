Más Información
Este sábado 23 de agosto, el programa Hoy no Circula aplica para todos los vehículos con holograma 1, terminación de placas par, todos los hologramas 2 y foráneos.
Ten en cuenta que los autos con holograma 2 no podrán circular por la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) ningún sábado del mes.
La restricción para circular estará vigente desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas en la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México.
Estos autos circulan todos los días
Los autos con holograma cero, doble cero, eléctricos e híbridos pueden circular todos los días.
Están exentos de esta medida, los vehículos que porten hologramas 00 y 0, los eléctricos e híbridos, escolares con autorización, los usados para servicios de emergencia, servicios urbanos, bomberos, médicos, rescate, seguridad pública y protección civil.
Calendario de verificación 2025
Conoce cuándo debe estar tu auto listo para realizar la verificación con éxito.
Este es el Calendario de verificación vehicular 2025 en la Ciudad de México y Estado de México:
Engomado Amarillo | 5 o 6 | julio-agosto
Engomado Rosa | 7 o 8 | agosto-septiembre
Engomado Rojo | 3 o 4 | septiembre-octubre
Engomado Verde | 1 o 2 | octubre-noviembre
Engomado Azul | 9 o 0 | noviembre-diciembre
