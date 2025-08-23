Valle de Bravo, Méx.— A un mes de que autoridades federales y del Estado de México implementaron el Operativo Liberación, principalmente en la zona sur mexiquense, nada ha cambiado, así lo consideran dueños de casas de materiales en Valle de Bravo, ya que aún trabajan condicionados a comprar desde cemento, varilla, grava, tabique o bloc a un solo proveedor además de cumplir con la “cuota”.

“Ahorita, pues, no sabemos ni con quién pedir el material, está uno temeroso que pueda regarla a quién comprarle porque nos sigue surtiendo el mismo proveedor, pero hay veces que no viene, y necesitamos buscar en otro lado, pero si saben que uno anda buscando comprar en otro lado vienen y te amenazan”, es el testimonio de uno de los dueños de una casa de materiales.

El Operativo Liberación se puso en marcha el 21 de julio con el objetivo de desarticular redes criminales, principalmente de La Familia Michoacana, que se dedican a extorsionar a comerciantes de materiales o insumos como el pollo, a quienes imponen cuotas y obligan a comprar los productos a ciertos proveedores.

EL UNIVERSAL realizó un recorrido por la carretera Ciudad Altamirano-Valle de Bravo a la altura de la zona conocida como el Fresno en Valle de Bravo donde se ubica la mayoría de casas de materiales, en este lugar se puede ver el ir y venir de camiones de carga, venta de productos para la construcción y renta de cimbra para colado, pareciera que la autoridad de seguridad les quitó el yugo de la delincuencia organizada a dueños y encargados de estos establecimientos; sin embargo, la realidad es que La Familia Michoacana aún mantiene “las riendas” de estos giros.

“Traer materiales de otro municipio representa un gasto extra, además del riesgo de que alguien ahora sí te ponga el dedo y que sepan aquellos y vengan y en mi caso de este negocio sale para mantener a mi familia, entonces seguimos en las mismas, a lo mejor ya no está, como, dicen quien mandaba, pero dejó a un montón de gente”, señaló el dueño de una casa de materiales.

Pocos son los que se atreven a denunciar que nada ha cambiado en Valle de Bravo, incluso comentan que los costos siguen siendo los mismos, la tonelada de varilla se oferta por arriba de los 20 mil pesos, la de cemento se vende en más de cinco mil pesos, mientras que el camión de grava supera los cuatro mil pesos, lo que significa que los costos están en un sobreprecio de casi 70% en comparación con otros municipios.

“La utilidad sigue siendo muy poca, porque como seguimos condicionados en vender a cierto precio y comprar con ellos, que aparte dan muy caro, no nos queda nada, vamos al paso, parecemos esclavos de aquellos”, señalaron encargados de casas de materiales.

Sigue en operación el Sindicato Bradosva

Dentro de la Operación Liberación, las autoridades de seguridad detuvieron la actividad del Sindicato Bradosva, cuyos integrantes señalaban a qué zonas del municipio de Valle de Bravo repartir material de construcción y qué precios establecer obteniendo una ganancia de la venta de 400%.

Actualmente muchos de los camiones que se encargaban de repartir los materiales siguen con sus actividades, se les puede ver entrar y salir de las casas de materiales ubicadas sobre la carretera a Valle de Bravo, a la altura de la comunidad de Cuadrilla de Dolores.