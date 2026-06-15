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Un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con ocho personas a bordo se estrelló en una instalación militar en California, informó la base aérea este lunes.
La aeronave cayó "poco después del despegue en la base aérea de Edwards" a las 11H20 locales, detalló el breve despacho de la instalación militar en Facebook.
"Los equipos de emergencia respondieron de inmediato y la situación continúa en desarrollo", agregó el comunicado.
"Un B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea que llevaba a ocho personas en una misión de prueba rutinaria se estrelló hoy después de despegar", detalló un comunicado de la base Edwards, donde ocurrió el incidente. "Según los primeros indicios no hubo sobrevivientes del siniestro".
Imágenes en medios locales mostraban una enorme mancha negra en la pista aérea, así como una columna de humo.
Se observaban también vehículos de asistencia.
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La instalación militar se encuentra en el sur de California, a casi 100 kilómetros de Los Ángeles.
El B-52 Stratofortress es un bombardero de largo alcance fabricado por la compañía estadounidense Boeing. Es utilizado por la Fuerza Aérea de ese país desde los años 1950.
Estados Unidos ha desplegado la aeronave en conflictos en Vietnam, Irak, Afganistán y, más reciente, Irán.
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