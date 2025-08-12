Más Información

La presidenta reportó que Mexicana de Aviación ha transportado a más de un millón 500 mil pasajeros, y acusó que a opositores les hubiera gustado que los trabajadores de la aerolínea se quedaran sin indemnización ni trabajo.

“Al 11 de agosto, el total de pasajeros movilizados ha sido un millón 504 mil 319”, apuntó la titular del Ejecutivo federal.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de este martes 12 de agosto en Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (), general Ricardo Trevilla, comentó que este año llegan cinco de la flota Embraer 190/195 E2.

Arribo del primer avión Embraer E195-E2 de Mexicana en Zumpango, Estado de México. Foto: Especial
“Ya llegó el segundo, en total van a ser 20 aeronaves. En el 2026, siete arribarán; y 2027, ocho aeronaves. Total: 20 aeronaves. Ya llegó la segunda (aeronave), se espera que a finales de este mes ya entre en operación la primera y en septiembre entrará en operación la segunda”, detalló el titular de la Sedena.

En el Salón Tesorería se expuso la proyección estratégica de Mexicana: Se prevén 20 aviones para 2028; 3.4 millones de pasajeros anuales; 4.8% de participación en el mercado; y dos mil 100 empleos directos y 8 mil 190 indirectos.

