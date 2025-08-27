Más Información

En primera persona, trabajador de Noroña capta agresión de Alito Moreno; termina con cabestrillo y collarín

En primera persona, trabajador de Noroña capta agresión de Alito Moreno; termina con cabestrillo y collarín

Además de Noroña y Alito Moreno... ellos son los involucrados y testigos en la riña del Senado

Además de Noroña y Alito Moreno... ellos son los involucrados y testigos en la riña del Senado

Con el himno de fondo, Alito Moreno y Noroña se agarran a golpes en el Senado; este es el video

Con el himno de fondo, Alito Moreno y Noroña se agarran a golpes en el Senado; este es el video

Noroña denunciará penalmente a Alito Moreno por lesiones; citan a sesión urgente en el Senado

Noroña denunciará penalmente a Alito Moreno por lesiones; citan a sesión urgente en el Senado

Estos son los videos de la pelea entre Alito Moreno y Noroña en el Senado; priista "pedía la palabra"

Estos son los videos de la pelea entre Alito Moreno y Noroña en el Senado; priista "pedía la palabra"

México suspende envíos postales y paquetería por nueva medida de EU; se cobrarán impuestos

México suspende envíos postales y paquetería por nueva medida de EU; se cobrarán impuestos

Ulises "El Mamado" Pinto se convierte en testigo colaborador de la FGR; es el segundo al mando de “La Barredora”

Ulises "El Mamado" Pinto se convierte en testigo colaborador de la FGR; es el segundo al mando de “La Barredora”

Balean a jueza del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero; es trasladada a hospital de Acapulco

Balean a jueza del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero; es trasladada a hospital de Acapulco

Por polémica de casa de 12 mdp, Noroña se va contra Azucena Uresti y Ciro Gómez Leyva; señala que viven en departamentos "millonarios"

Por polémica de casa de 12 mdp, Noroña se va contra Azucena Uresti y Ciro Gómez Leyva; señala que viven en departamentos "millonarios"

Descartan a Beatriz Gutiérrez Müller para buscar rectoría de la BUAP; no acudirá a entrevista por el cargo

Descartan a Beatriz Gutiérrez Müller para buscar rectoría de la BUAP; no acudirá a entrevista por el cargo

Recolección de basura en CDMX será por días diferenciados, adelanta Sedema; implementarán campaña masiva para informar a población

Recolección de basura en CDMX será por días diferenciados, adelanta Sedema; implementarán campaña masiva para informar a población

Asesinan a 9 mujeres diariamente en México de enero a julio del 2025; Guanajuato encabeza lista con 224 víctimas

Asesinan a 9 mujeres diariamente en México de enero a julio del 2025; Guanajuato encabeza lista con 224 víctimas

Nueva York.- El exprimer ministro británico Tony Blair y el exasesor estadounidense Jared Kushner participaron este miércoles en una reunión con el presidente de Estados Unidos, , sobre la Franja de Gaza en la Casa Blanca.

Según el medio digital Axios, que cita fuentes conocedoras de la reunión, Blair y Kushner presentaron ideas sobre la posguerra en y se trató la posibilidad de incrementar el envío de ayuda al enclave, cuya población afronta oficialmente una hambruna.

Pocos detalles han trascendido sobre la reunión, desvelada ayer por el enviado especial estadounidense para Medio Oriente, Steve Witkoff, en una entrevista en la cadena Fox News en la que habló de un "plan amplio" para "el día después" en Gaza, en referencia al fin de la guerra.

Lee también

"(...) Van a ver cuán robusto y bienintencionado es (el plan), y refleja los motivos humanitarios del presidente Trump", agregó Witkoff.

De acuerdo con Axios, Witkoff lleva tratando un plan posguerra para Gaza con Blair y Kushner durante meses, y además ha habido contactos entre Blair y el presidente palestino, Mahmoud Abás, y por otro lado, entre Kushner y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

En paralelo a la reunión de Trump, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tuvo un encuentro en sus oficinas con el canciller israelí, Gideon Sa’ar, en el que Rubio reafirmó el "compromiso inquebrantable de EU con la seguridad de Israel".

"El secretario trató temas clave en Gaza, Líbano y Siria", divulgó un portavoz, que añadió que Rubio remarcó la "importancia de contrarrestar la influencia maligna de Irán" y señaló que ambos funcionarios consideraron su cooperación "vital" para Oriente Medio.

Lee también

Este martes, durante una reunión de gabinete de más de tres horas, Trump aseguró que no veía un "final concluyente" para el conflicto entre Israel y Palestina a corto plazo, pese a decir lo contrario un día antes.

Un portavoz de la Casa Blanca dijo a los medios que Trump "quiere que la guerra acabe, y quiere paz y prosperidad para todos en la región".

En febrero, el presidente causó revuelo con comentarios sobre su intención de que EU se quede con el enclave palestino y desplazar a su población a países colindantes, además de revelar un video con inteligencia artificial que recreaba una Gaza reconstruida y turística.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Licencia Permanente CDMX con 50% de descuento ¿Para quiénes?Semovi aclara la duda. Foto: Canva

¿Licencia Permanente CDMX con 50% de descuento? ¿Para quiénes? Semovi aclara la duda

CFE: ¿Cómo hacer el cambio de titular en el recibo de luz? Guía rápida y sencilla. Foto: Adobe / CFE

CFE: ¿Cómo hacer el cambio de titular en el recibo de luz? Guía rápida y sencilla

Día del Abuelo 2025: INAPAM celebra a los adultos mayores con estos descuentos y beneficios. Foto: Adobe/ INAPAM

Día del Abuelo 2025: INAPAM celebra a los adultos mayores con estos descuentos y beneficios

Visa láser/ iStock/rarrarorro

Este es el NUEVO REQUISITO en el trámite de visa americana a partir de septiembre

Universal Horror. Foto: Cortesía Choose Chicago

Chicago será el nuevo epicentro del horror con la llegada de Universal Horror Unleashed