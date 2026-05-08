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La Secretaría de Turismo () informó que luego de que en el mes de abril la Magnicharters suspendió sus operaciones, actualmente sigue la atención a los clientes afectados y ha establecido contacto con agencias de viajes y operadores turísticos.

Por medio de un comunicado, la Secretaría a cargo de , detalló que desde que se tuvo conocimiento de la situación, la Sectur activó varias acciones: una mesa de coordinación con representantes de agencias de viajes, operadores de paquetes turísticos, cadenas hoteleras y otras aerolíneas comerciales, así como la gestión con aerolíneas y proveedores para reubicar a los pasajeros afectados.

Además, indicó que mantiene coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para orientar a los consumidores sobre los mecanismos disponibles para la presentación de quejas, reclamaciones y procedimientos conciliatorios.

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La aerolínea mexicana Magnicharters. Foto: Cuartoscuro
La aerolínea mexicana Magnicharters. Foto: Cuartoscuro

Dichas acciones se implementan con el objetivo de buscar alternativas que permitan dar continuidad a los servicios turísticos. Cabe destacar que desde el pasado 11 de abril, la aerolínea Magnicharters informó a sus viajeros que los vuelos de las próximas dos semanas serían cancelados por problemas logísticos, sin embargo, ya suma casi un mes de la suspensión de operaciones.

La Sectur reconoció que las agencias de viajes ya sean micro y pequeñas empresas, representan un "pilar fundamental de la política turística nacional", por lo que desde la dependencia se recordó el compromiso con su estabilidad y fortalecimiento.

También hizo un llamado a la ciudadanía y a las agencias a mantener contacto con la Profeco y la Sectur para continuar ayudando a los afectados, esto, bajo la premisa de apoyar a los clientes afectados.

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Finalizó su mensaje diciendo que en caso de requerir información y orientación directa, las agencias de viajes y operadores turísticos pueden escribir al correo institucional habilitado para este tema: contacto@sectur.gob.mx

La situación de la aerolínea provocó que la presidenta se pronunciara en su conferencia mañanera del pasado 13 de abril, en donde acusó que la aerolínea "decidió dejar de volar" de un día para otro.

nro/apr

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