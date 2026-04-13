Ante la cancelación de vuelos por parte de Magnicharters, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que la aerolínea “decidió dejar de volar” de un día para otro.

En su conferencia mañanera de este lunes 13 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló que Magnicharters indicó que se trataban de “problemas logísticos”, pero lo hicieron sin avisar a las personas pasajeras y remitieron las quejas a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Destacó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se puso de acuerdo con otras aerolíneas para recolocar a los viajeros e incluso la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, se fue a atender al aeropuerto a la gente.

Mencionó que Profeco y atiende el caso para que la empresa responda.

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Iván Escalante, titular de la Profeco, refirió que se recolocaron a las personas que quedaron varadas por vuelos ya programados.

“Lo que se está haciendo ahorita es que en los módulos de esta aerolínea, en los aeropuertos ya no hay nadie. Hay un teléfono que publicaron en un boletín y no contestan, pusieron un audio en donde remiten al teléfono de Profeco”, comentó.

El titular de Profeco señaló que hasta la noche del domingo se habían recibido solo ocho llamadas, la mayoría de agentes de viajes por cómo funciona el modelo de Magnicharters que son aviones contratados en específico.

Apuntó que también ya hay conversaciones con la Cámara Nacional de Aerotransportes y se hará una visita física a las instalaciones registradas de Magnicharters “para ver si todavía podemos encontrar personas con quien tengamos interlocución” en caso de que hubiera quejas.

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