Gobierno de Quintana Roo gestiona vuelos para afectados por cancelaciones de aerolínea Magnicharters; serán reubicados

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó que se habilitaron vuelos para atender a pasajeros afectados por la cancelación de salidas de la aerolínea Magnicharters, quienes podrán ser reubicados sin costo debido a la interrupción de sus viajes.

EL UNIVERSAL informó el día de ayer que la aerolínea Magnicharters suspendió todos sus vuelos programados durante las próximas dos semanas debido a problemas logísticos, sin precisar el origen de la situación

Mara Lezama explicó que, con apoyo del Gobierno de México, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la aerolínea Viva Aerobús, se gestionaron opciones para que las personas afectadas puedan regresar a sus destinos el mismo día.

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El aviso fue difundido mediante un video en la red social X, donde precisó que se contemplan salidas a las 23:00 horas y a la 1:00 de la madrugada, por lo que pidió a los pasajeros presentarse con su reservación original de Magnicharters, cuyos vuelos fueron cancelados.

Lezama indicó que el acceso a estos vuelos estará sujeto a la disponibilidad de espacios en cada uno, por lo que la atención se brindará conforme lleguen los usuarios y se verifique su documentación.

La mandataria señaló que los pasajeros serán reprogramados de acuerdo con la capacidad disponible, como parte de las acciones para atender la situación generada por la cancelación de vuelos.

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