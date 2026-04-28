Acapulco, Gro.— México cuenta con 773 proyectos de inversión turística valorados en 42 mil millones de dólares, en un momento en que el sector apuesta por una mayor captación de capital foráneo, destacó ayer la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

“En México recibimos la inversión turística con los brazos abiertos, pero no sólo eso, la acompañamos. Hoy contamos con una sólida cartera de inversión turística por primera vez en la historia. Un ejercicio inédito integrado por 773 proyectos que representan 42 mil millones de dólares, lo que refleja el crecimiento de interés y la confianza de México como destino de inversión”, dijo.

Durante el foro Financiamiento e inversión en el sector turístico en México: Política pública y alianzas para impulsar su desarrollo, en el primer día de trabajos de la edición 50 del Tianguis Turístico, destacó el interés creciente de inversionistas y la confianza en el país como destino.

“México está de moda, pero más allá de eso, México está preparado para la inversión”, aseguró.

Rodríguez Zamora subrayó que el turismo se mantiene como uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional, al aportar 8.6% del Producto Interno Bruto (PIB), con una contribución superior a actividades como la agricultura, la minería y la construcción. Además, señaló que México se ubica actualmente como el sexto país más visitado del mundo.

Recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó como meta posicionar al país entre los cinco destinos turísticos más visitados del mundo hacia 2030, con respaldo de políticas públicas orientadas a fortalecer la infraestructura, la promoción y la inversión.

Teotihuacán se reactiva

A una semana de los hechos de violencia en Teotihuacán, Rodríguez Zamora comentó que se ha retomado la actividad en la zona y se ha reforzado la seguridad por parte de las autoridades.

Entrevistada previo a la inauguración del tianguis, dijo que, como en otros países, hay circunstancias “diferentes” a las cuales es sensible la actividad turística.

“El sector es sensible ante todo lo bueno y cualquier tema que salga inédito, como en todos los países se viven circunstancias de pronto diferentes, pero nosotros apostando, trabajando, promocionando. Vemos reactivada la zona, vamos por más”, explicó.

“Al siguiente día había filas. Hay un esquema de gobierno y seguridad atrás que respalda y, de parte de la Secretaría de Turismo, sin duda, seguir comercializando nuestros patrimonios”.

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