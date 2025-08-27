La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que desde el 20 de enero -fecha que inició el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump- a la fecha, han sido repatriados a México 86 mil 017 paisanos.

En conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal señaló que el mayor periodo de deportaciones de Estados Unidos a México fue bajo. El gobierno de Bill Clinton, de 1993 al 2001, y en donde destacó que en el año 2000 hubo un millón 150 mil 906 de mexicanas y mexicanos deportados.

"El mayor periodo de deportaciones de Estados Unidos a México fue con Bill Clinton, de 1993 al 2001. Un año, el año 2000, un millón 150 mil 906 de mexicanas y mexicanos que fueron deportados a México o repatriados; en el período de Obama, el primer año, el 2009, fueron 601 mil 356.

"Ahora, de enero al 24 de agosto, son 93 mil 821, y en el periodo del presidente Trump -porque recuerden que él entró el 20 (de enero)- 86 mil 17", explicó.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la mañanera del 27 de agosto de 2025. Foto: Especial

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que con el fin de la aplicación CBP One para programar citas de solicitudes de asilos en Estados Unidos, hay una reducción de entrada de migrantes a ese país.

"Hay que decir que están entrando menos migrantes a Estados Unidos. Hay un promedio de 307 de `encuentros´, se llaman, en la frontera que son regresados, la mayoría de ellos.

"Entonces hubo una reducción muy importante de personas mexicanas y otras nacionalidades que disminuyó a partir de la decisión del presidente Trump de cerrar este esquema que le llaman, le llamaban el CBP One. En pocas palabras cerró los asilos a Estados Unidos".

