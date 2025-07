Cárteles mexicanos tienen “mayor capacidad operativa con los drones” que agencias del orden en EU: Ted Cruz; "se han convertido en armas”

El senador estadounidense Ted Cruz advirtió que los cárteles mexicanos de la droga tienen actualmente “mayor capacidad operativa” con los drones que las agencias del orden de Estados Unidos.

Durante la audiencia “Protegiendo los cielos: aplicación de la ley, drones y seguridad pública”, del Comité de Asuntos Judiciales del Senado de Estados Unidos, realizada el martes 22 de julio, Cruz dijo que “los drones se han convertido en un arma”, en un “sistema de entrega del terror”.

Aseguró que no solo sirven para traficar drogas, sino para “espiar, atacar civiles, asesinar líderes, chocar con aviones, destruir edificios”. Son, dijo, “el rostro moderno de la guerra” y se han transformado en una “amenaza inmediata para nuestra seguridad nacional”.

Cruz se refirió específicamente a la situación en la frontera sur y a la destreza con la que hoy los cárteles mexicanos utilizan los drones.

“En nuestra frontera sur, los cárteles ahora operan flotas de drones, contrabandeando fentanilo, coordinando cruces ilegales y bloqueando la vigilancia estadounidense. Han formado unidades especializadas de drones. Han arrojado bombas [en suelo mexicano]. Han desplegado bloqueadores de señales”, denunció el senador republicano por Texas.

Los cárteles, subrayó, "hoy tienen más capacidad operativa con los drones que las agencias estadounidenses del orden".

Con los drones, aseveró, también “transportan armas, teléfonos y drogas” al interior de Estados Unidos, incluso en prisiones federales. Y lo que es peor, dijo: “Los drones actualmente están superando a nuestras fuerzas del orden en todos los frentes”.

Cruz alertó de que “si el Congreso no actúa ante esta amenaza, las consecuencias no serán teóricas. Se medirán en vidas perdidas, drogas distribuidas y ataques horrorosos contra nuestra nación. Si el Congreso no actúa para detener esta amenaza, ¿quién lo hará?”, concluyó.

En la misma audiencia, Steven Willoughby, jefe del programa antidrones de la Oficina de Estrategia, Política y Planes del Departamento de Seguridad Nacional declaró que "es solo cuestión de tiempo antes de que los estadounidenses o las fuerzas del orden (de EU) sean blanco de ataques en la zona de la frontera (con México)".

"Casi a diario, las organizaciones criminales transnacionales usan drones para transportar narcóticos y contrabando a través de las fronteras de Estados Unidos y vigilar hostilmente a las fuerzas del orden", dijo Willoughby.

"En los últimos seis meses de 2024 se detectaron más de 27 mil drones a menos de 500 metros de la frontera sur (de EU con México), la mayoría de los cuales volaban a más de 120 metros de altura, la altitud máxima de vuelo permitida para drones tanto en EU como en México", declaró.

