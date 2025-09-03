Más Información

Sheinbaum recibe a Marco Rubio en Palacio Nacional; dialogan sobre seguridad fronteriza

Sujetos armados atacan a juez de control en Tula, Hidalgo; lo trasladan al hospital donde lo reportan grave

"Venezuela está creándonos un tremendo problema", dice Trump tras ataque a embarcación en el Caribe; "no lo vamos a consentir", advierte

En 7 meses, Gabinete de Seguridad asegura 5 mil 339 armas y 67 toneladas de droga; hay más de seis mil detenidos

Boletos para el Mundial 2026 tendrán un rango de precio entre 60 y seis mil 730 dólares; ya hay fecha para el inicio de venta

Pensiones de ministros en el retiro costarán al año 27.2 mdp

La presidenta recibió en al secretario de Estado de los Estados Unidos, , para conversar sobre seguridad fronteriza.

Con el equipo estadounidense de un lado y del otro, el mexicano, la Mandataria federal y el Secretario de Estado se estrecharon las manos previo a iniciar con su reunión.

Durante la conferencia matutina de este 3 de septiembre, la Presidenta adelantó que tratarían el tema de cooperación en materia de , así como temas de comercio y soberanía.

Con una duración de una hora y 38 minutos finalizó la reunión entre la presidenta Sheinbaum Pardo y el secretario de Estado, Marco Rubio.

A las 11:38 el legislador americano sale de Palacio Nacional para abordar su vehículo y emprender su retirada.

Con información de Salvador Corona

