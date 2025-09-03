Sheinbaum recibe a Marco Rubio en Palacio Nacional; dialogan sobre seguridad fronteriza

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, para conversar sobre seguridad fronteriza.

Con el equipo estadounidense de un lado y del otro, el mexicano, la Mandataria federal y el Secretario de Estado se estrecharon las manos previo a iniciar con su reunión.

Durante la conferencia matutina de este 3 de septiembre, la Presidenta adelantó que tratarían el tema de cooperación en materia de seguridad fronteriza, así como temas de comercio y soberanía.

Con una duración de una hora y 38 minutos finalizó la reunión entre la presidenta Sheinbaum Pardo y el secretario de Estado, Marco Rubio.

A las 11:38 el legislador americano sale de Palacio Nacional para abordar su vehículo y emprender su retirada.

Con información de Salvador Corona

