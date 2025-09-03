La presidenta Claudia Sheinbaum confió que será "muy cordial" la reunión que sostendrá en unas horas con Marco Rubio, secretario de Estado de EU, y en donde adelantó que se acordará entre ambos países un programa de cooperación de seguridad que llevará el nombre de "Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley".

En conferencia de prensa, la Mandataria federal señaló este entendimiento tiene que ver con colaboración sin subordinación colaboración y cooperación en el marco de ambas soberanías.

"Va ser un reunión muy cordial, el programa de trabajo ya tiene nombre:`Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley´ y tiene que ver con colaboración sin subordinación colaboración y cooperación en el marco de nuestra soberanías. Eso es lo que está en este programa de cooperación y va a ser una reunión cordial".

"Lo que dice Relaciones Exteriores, que no necesariamente es una firma, es un entendimiento, porque si se firma tiene otra connotación en la política exterior en las definiciones, pero sí es un programa de cooperación en el que estamos de acuerdo los dos países", explicó.

Presentarán logros de estrategia de seguridad

En Palacio Nacional, la Mandataria federal adelantó que hará una presentación de los logros alcanzados en la estrategia de seguridad de su gobierno, y en donde tocará el tema de los mexicanos que viven en ese país, sí como el comercio entre ambos países.

"Vamos a hacer una presentación de los logros de la estrategia seguridad, en qué hemos colaborado conjuntamente en el marco del respeto a nuestra soberanías; yo quiero tocar el tema de los mexicanos y mexicanas que viven allá; también el tema de comercio, aunque no le corresponde específicamente al secretario del Departamento de Estado, vamos a tocar algunos temas de comercio y de cooperación".

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que en este encuentro la acompañarán el canciller Juan Ramón De la Fuente; Roberto Velasco, Jefe de la Unidad para América del Norte; la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez; el titular de Seguridad (SSPC), Omar Garcia Harfuch; Sergio Salomón Céspedes Peregrina, así como el titular del Instituto Nacional de Migración (INM).

