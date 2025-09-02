El secretario de Estado, Marco Rubio, prometió el martes que Estados Unidos seguirá utilizando "todo su poder" para "erradicar" a los cárteles de la droga, después de que fuerzas de ese país destruyeron en el Caribe una embarcación proveniente de Venezuela.

"El presidente Donald Trump ha dejado muy claro que va a utilizar todo el poder de Estados Unidos, todo el poderío de los Estados Unidos, para enfrentar y erradicar estos cárteles de la droga, sin importar desde dónde operen", dijo Rubio a los periodistas al salir de Miami rumbo a una visita a México.

Lee también Pentágono autoriza que 600 abogados militares actúen como jueces migratorios; ejército enviará grupos de 150 abogados

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm