Más Información

Sheinbaum destaca reforma judicial y relación con EU; primer informe de gobierno en Palacio Nacional

Sheinbaum destaca reforma judicial y relación con EU; primer informe de gobierno en Palacio Nacional

Andy reaparece tras escándalo por vacaciones en Tokio; acude al primer informe de gobierno de Sheibaum

Andy reaparece tras escándalo por vacaciones en Tokio; acude al primer informe de gobierno de Sheibaum

Gobierno capitalino explica incidente con atletas en silla de ruedas durante Maratón CDMX; fue por coladera mal intervenida, aseguran

Gobierno capitalino explica incidente con atletas en silla de ruedas durante Maratón CDMX; fue por coladera mal intervenida, aseguran

Con nuevo logo, ceremonia de purificación y nueva foto de la SCJN; así arranca nueva era del Poder Judicial

Con nuevo logo, ceremonia de purificación y nueva foto de la SCJN; así arranca nueva era del Poder Judicial

César Huerta causa baja de la Selección Mexicana por lesión; se pierde la Fecha FIFA de septiembre

César Huerta causa baja de la Selección Mexicana por lesión; se pierde la Fecha FIFA de septiembre

Nueva Corte, nuevo logo; con bastón de mando, así lucirá la imagen institucional

Nueva Corte, nuevo logo; con bastón de mando, así lucirá la imagen institucional

¡Atención! Inicia pago de pensiones y Programas del Bienestar; consulta el calendario

¡Atención! Inicia pago de pensiones y Programas del Bienestar; consulta el calendario

Reducción en homicidios, y pobreza, los logros del primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum

Reducción en homicidios, y pobreza, los logros del primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum

Rodada de Sandra Cuevas se topa con la policía y acaba con más de 70 motos en el corralón; "me aguanto porque soy cabrona", dice

Rodada de Sandra Cuevas se topa con la policía y acaba con más de 70 motos en el corralón; "me aguanto porque soy cabrona", dice

Fernández Noroña cuestiona a alcalde de Tepoztlán por cobrarle impuestos; "es un incompetente", dice

Fernández Noroña cuestiona a alcalde de Tepoztlán por cobrarle impuestos; "es un incompetente", dice

Ana Karen Sotero, la joven que regañó a los diputados de la CDMX; "muchos diputados estaban usando el celular, sin prestar atención"

Ana Karen Sotero, la joven que regañó a los diputados de la CDMX; "muchos diputados estaban usando el celular, sin prestar atención"

Captan en video a exgobernador de Querétaro en riña; asegura que defendía a una mujer

Captan en video a exgobernador de Querétaro en riña; asegura que defendía a una mujer

Quito. A dos días de que reciba la visita oficial del secretario de Estado de Estados Unidos, , el gobierno ecuatoriano reveló el lunes que ambos países negocian un acuerdo para que la nación sudamericana reciba a unos 300 migrantes anuales en calidad de refugiados.

El gobierno estadounidense ha dicho que sus prioridades en la región son frenar la migración ilegal, combatir el y el narcotráfico y contrarrestar la influencia de China.

La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld dijo al canal Ecuavisa que, a pedido de , se negocia un “programa limitado” para que Ecuador reciba “solamente a personas refugiadas, de ciertas nacionalidades, que no tengan ningún tipo de antecedentes de delincuencia” y que tengan “buen estado de salud”.

Lee también

Sommerfeld descartó que se trate de un acuerdo como el que tiene Estados Unidos con para el traslado de personas con antecedentes penales. “Cuando hablamos de programas de cooperación tenemos que ver qué desea un país y qué desea el otro”, mencionó Sommerfeld y descartó imposiciones desde el país norteamericano.

No obstante, la vocera de la Presidencia de Ecuador, Carolina Jaramillo, dijo en una rueda de prensa sobre el acuerdo que “esto se encuentra en proceso de diálogo, no hay decisión tomada”.

El alto funcionario estadounidense llegará a Quito el miércoles y el jueves se reunirá con el presidente como parte de una gira que inicia en México. Rubio retorna a la región tras su visita en febrero a y otros países de Centroamérica.

Lee también

La agenda en tendrá como ejes principales la seguridad, la migración irregular y el desarrollo, dijo la vocera presidencial, quien mencionó que continúan las conversaciones sobre una eventual reducción de aranceles para el país andino —fijados en 15%— y que fueron impuestos por el gobierno de .

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cuánto cuesta un testamento en septiembre 2025? Precios en CDMX y México. Foto: Adobe / Gobierno de México

¿Cuánto cuesta un testamento en septiembre 2025? Precios en CDMX y otros estados

Programas Bienestar: ¿Cuáles apoyos abren registro en SEPTIEMBRE? Requisitos y montos. Foto: Adobe / Banco del Bienestar

Programas Bienestar: ¿Cuáles apoyos abren registro en SEPTIEMBRE? Requisitos y montos

Ciudadanía por Naturalización: iStock/ Liudmila Chernetska

Qué es la Solicitud de Naturalización N-400, cuánto cuesta, qué pide y cómo llenarla, según USCIS

Trabajo en Alemania /iStock/frantic00

Llega encuentro de Inteligencia Artificial a México y oportunidades para estudiar en Alemania

Visa americana: iStock/ Khosrork/

Habrá CAMBIOS en la entrevista para obtener la visa americana a partir de septiembre