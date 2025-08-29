Más Información

El dirigente nacional y senador del PRI, , advirtió que ante la visita la próxima semana del secretario de Estado de Estados Unidos, el gobierno de la 4T no debe mandar señales equivocadas al mantener una cercanía con el régimen del venezolano, Nicolás Maduro, ni tampoco con personajes morenistas como Manuel Bartlett.

En entrevista en el marco de la Comisión Permanente del Congreso, expuso que el secretario Rubio es un secretario profesional, preparado, conoce la política exterior, es un experto en los temas legislativos y quiere trabajar en los temas de seguridad y de entendimiento con el gobierno de México.

“Y lo reciben, así lo recibe este personaje con fotos con el narcodictador tirano Nicolás Maduro. Ese es el mensaje al gobierno de Estados Unidos y posteriormente una burla indigna con el siniestro y patético imputado asesino criminal que se ha dicho de haber participado en el asesinato de Enrique Kike Camarena Salazar, agente de la DEA. ¿Así van a recibirlo?”.

“Yo creo que eso no ayuda ni a su presidenta ni a su gobierno. Entonces hay que tener claridad. Ese es Manuel Bartlett con él presumió, las fotos”, indicó

Criticó también a la presidenta Claudia Sheinbaum por salir en defensa de , y advirtió que la nueva Mesa Directiva del Senado debe conducirse con respeto y apertura, no como “una militancia más de la 4T”.

kicp/apr

