Más Información
Militantes priistas se manifiestan en apoyo a "Alito" Moreno tras trifulca con Noroña; marcharán hacia el Senado
Sheinbaum reacciona a trifulca entre Noroña y "Alito" Moreno en el Senado; "muestra lo que es el PRIAN", señala
Luego de su reciente trifulca con el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, encabeza una marcha de simpatizantes entre ellos de la Confederación Nacional Campesina (CNC) al Senado de la República.
Marcha Alito Moreno y simpatizantes sobre paseo de la Reforma rumbo al Senado. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL.
Lee también FOTOS: Así fue la trifulca entre Alito Moreno y Fernández Noroña en el Senado; estos son los momentos clave
Marcha Alito Moreno y simpatizantes sobre paseo de la Reforma rumbo al Senado. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL.
Marcha Alito Moreno y simpatizantes sobre paseo de la Reforma rumbo al Senado. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL.
Lee también Militantes priistas se manifiestan en apoyo a "Alito" Moreno tras trifulca con Noroña; marcharán hacia el Senado
maot