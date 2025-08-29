La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, rechazó las declaraciones de Stephen Miller, asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a que la capital del país es gobernada por el crimen organizado.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina invitó al funcionario estadounidense a visitar la Ciudad de México y caminar por sus calles.

Destacó que desde 2019, los delitos de alto impacto han disminuido 60%.

“Rechazamos categóricamente estas afirmaciones sin fundamento y consideramos que también deben estar mejor informados acerca de lo que pasa con la seguridad en la Ciudad de México. Desde 2019, como aquí hemos informado, tenemos una disminución de los delitos de alto impacto, más de 60%. Los homicidios han disminuido 50 por ciento y la percepción de seguridad ha mejorado en la Ciudad de México”, afirmó.

El asesor de Seguridad de EU, Stephen Miller, dijo que la CDMX está gobernada por el crimen organizado. (04/03/2025) Foto: Ben Curtis | AP

En la conferencia de prensa realizada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina pidió al funcionario del gobierno de Trump preguntarle a los más de 20 mil estadounidenses que viven en la Ciudad de México cómo se sienten. Señaló que es una de las comunidades que ha crecido entre 2021 y 2025 y que actualmente viven en la ciudad.

“Habría que preguntarles si este aumento, en el número de estadounidenses que viven en la Ciudad de México, si éstos tienen la misma opinión que ellos. De lo contrario, pues sabemos que esto hubiera venido hacia abajo, hubiera dado problemas y es al contrario. Así que la realidad contradice al mismo asesor”.

Este lunes durante una entrevista, el asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, aseguró que “¡Las ciudades gobernadas por los demócratas son más peligrosas que la Ciudad de México, que está gobernada por cárteles criminales! ¿Cómo puedes buscar la felicidad en ellas?".

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las declaraciones del asesor de Seguridad del mandatario estadounidense Donald Trump, Stephen Miller, quien aseguró que la Ciudad de México está gobernada por los cárteles.

