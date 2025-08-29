La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que se llevará a cabo 14 actividades para conmemorar a las víctimas de los terremotos de 1985 y 2017 que se registraron en la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina informó sobre la cartelera de diversas actividades que concluirán el próximo 30 de septiembre y que lleva como nombre, “40 años de Memoria de un terremoto (1985-2017-2025), del 19 de Septiembre Cuando el Pueblo Salvó al Pueblo”.

“Esta conmemoración la hacemos en memoria de las víctimas, de las miles de mujeres y hombres que fallecieron, de las familias que quedaron marcadas para siempre y de quienes aún hoy cargan con el peso de aquella tragedia. Recordamos al mismo tiempo las lecciones que aprendimos y que nos siguen guiando”, indicó.

Anució cartelera de “40 años de Memoria de un terremoto (1985-2017-2025), del 19 de Septiembre Cuando el Pueblo Salvó al Pueblo”. Foto: Laura Arana (29/08/25)

Expuso que a partir del primero al 30 de septiembre se realizarán 14 actividades, entre las que destacan eventos culturales, de prevención y organización ciudadana e informativas para reforzar la cultura de la prevención, las cuales se presentarán en espacios públicos, recintos culturales y unidades habitacionales.

La mandataria resaltó que en el marco de las cuatro décadas del sismo de 1985 y a ocho años del de 2017, la ciudad cuenta con un sistema de protección civil y de gestión de riesgo público, protocolos y con una institucionalidad que protege la vida, tecnologías de vanguardia, como la alerta sísmica, sistemas de monitoreo y detección temprana, así como la red de 27 mil 867 altavoces distribuidos en toda la ciudad y la organización de la población.

“Seguimos teniendo, principalmente, lo que nos sostuvo en 1985: la fuerza de la gente”, puntualizó la mandataria capitalina.

Informó que además se realizará una campaña para la entrega de 3 mil 500 “mochilas de vida” Foto: Laura Arana (29/08/25)

Informó que además se realizará una campaña para la entrega de 3 mil 500 “mochilas de vida” a residentes de unidades habitacionales, también se fomentará la elaboración de un Plan de Protección Civil, y se realizará una clase masiva de primeros auxilios y de RCP en la explanada del Monumento a la Revolución.

Así también, se llevará a cabo un evento para honrar a las costureras de la colonia Obrera que perecieron en los sismos de 1985, y se presentará el programa de Edificaciones Vulnerables ante Incendios, entre otras actividades, las cuales involucran los sitios de la ciudad donde han ocurrido mayores afectaciones por los movimientos telúricos, como Tlatelolco.

“Nunca más permitiremos que la tragedia nos encuentre desprevenidos. Honor y memoria a las víctimas, reconocimiento a la fuerza de nuestro pueblo, compromiso con una ciudad más segura en la que tenemos que trabajar todos los días, una ciudad más solidaria y más humana para todas y todos”, subrayó.

