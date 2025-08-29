Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre presuntamente relacionado con la agresión a balazos que dejó como saldo dos personas sin vida en la alcaldía Tlalpan.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 29 de agosto, en la colonia Miguel Hidalgo 4ª Sección, cuando operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur alertaron a policías de campo sobre detonaciones de arma de fuego en la calle Cardos, a la altura de la carretera Picacho–Ajusco.

Al arribar, los uniformados encontraron un vehículo negro estacionado afuera de una unidad habitacional con dos hombres inconscientes en su interior y visibles manchas de sangre. Paramédicos del ERUM confirmaron que ambos, de entre 25 y 30 años de edad, ya no contaban con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada y se notificó a las autoridades ministeriales para el levantamiento de los cuerpos y el inicio de las investigaciones.

De acuerdo con los primeros reportes, los responsables habrían huido a bordo de una motocicleta color negro. En coordinación con el C2 Sur, policías implementaron un cerco virtual y lograron ubicar a uno de los posibles agresores en calles cercanas.

Tras una revisión preventiva, al detenido —un joven de 25 años— se le aseguraron 20 dosis con posible crystal, un arma de fuego y seis cartuchos útiles. Fue informado de sus derechos y presentado ante el agente del Ministerio Público, quien definirá su situación legal.

La Fiscalía General de Justicia capitalina ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Por su parte, la alcaldía Tlalpan emitió un comunicado en el que condenó la agresión y refrendó su compromiso de colaborar con las autoridades para garantizar la seguridad de los habitantes y el acceso a la justicia.

