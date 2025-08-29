La noche de este jueves, un hombre de entre 20 y 30 años de edad perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza en medio de una persecución y enfrentamiento armado entre policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y los ocupantes de una camioneta presuntamente vinculada con actividades ilícitas en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de la calle Lago Gascaonica, colonia Ignacio Manuel Altamirano, frente al Panteón de la zona, vecinos escucharon al menos tres detonaciones de arma de fuego. Minutos después, un hombre quedó tendido sobre la cinta asfáltica, mientras los presuntos responsables huyeron a bordo de una camioneta roja.

Muere un hombre

Al sitio acudieron patrullas de sector y paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron al joven, diagnosticando ausencia de signos vitales por herida de proyectil en el cráneo. El cuerpo fue cubierto con una sábana y la zona quedó acordonada para el arribo de servicios periciales.

Lee también Reportan muerte de una persona afuera del hotel Barceló en Reforma; se desconoce su identidad y las circunstancias de su fallecimiento

Persecución policial

Según la tarjeta informativa de la SSC, la agresión comenzó cuando los oficiales realizaban un recorrido de seguridad y dieron seguimiento a una camioneta sospechosa en la colonia San Lorenzo Tlaltenango. Los tripulantes del vehículo habrían amenazado a los uniformados y disparado contra ellos, lo que originó la persecución que se extendió hasta la alcaldía Azcapotzalco.

Durante la huida, los ocupantes realizaron varias detonaciones, lo que provocó que la persona que caminaba en la zona resultara herida mortalmente. Finalmente, el conductor de la camioneta intentó ingresar a un domicilio en Azcapotzalco, pero fue detenido con el apoyo de otros equipos de la corporación.

El vehículo y el detenido quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará la situación jurídica del presunto agresor. En tanto, los policías involucrados fueron presentados para rendir su declaración y la Dirección General de Asuntos Internos inició una investigación administrativa interna para esclarecer los hechos.

Lee también Un muerto y tres heridos por balacera en la Doctores, alcaldía Cuauhtémoc; responsables se dieron a la fuga

El cuerpo de la víctima fue trasladado al anfiteatro correspondiente mientras continúan las investigaciones ministeriales y periciales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot