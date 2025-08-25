El policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Julio César, quien fue acusado del delito de homicidio, luego de que baleó a Christopher -luego de una riña y él uniformado estaba acostado y el joven de espaldas- un juez, la semana pasada, le dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Mientras que en el caso del oficial Luis Arturo, a quien se le imputa el delito de abuso de autoridad, también tiene la medida cautelar de prisión preventiva, pero justificada.

De acuerdo con fuentes judiciales, en ambos casos, las medidas cautelares podrían llevarse en prisión domiciliaria.

En tanto, se prevé que este martes 26 de Agosto, se realice la audiencia de vinculación a proceso en el Reclusorio Oriente, donde un juez determinará si abre o no juicio contra los policías capitalinos por los delitos que se le imputan.

¿Qué pasó en la audiencia inicial?

En la audiencia, la defensa de los uniformados dijo que todo se trató de una legítima defensa, pues uno de los policías ya estaba en el piso y era pateado por Christopher y su papá quienes se resistieron a una revisión en un punto de motocicletas.

En esta primera audiencia se dio a conocer que el oficial Luis Arturo, fue imputado por el delito de abuso de autoridad, mientras que Julio César, por el delito de homicidio calificado.

Los hechos, según se detalló en la audiencia, ocurrieron en calles de la alcaldía Venustiano Carranza el martes pasado cuando los policías pertenecientes al sector Balbuena, observaron que la víctima Cristopher y su padre, circulaban en una motocicleta sin casco y a exceso de velocidad, en cumplimiento de su deber, los uniformados los pararon para una revisión, pero los motociclistas se negaron.

Esto derivó en una discusión verbal que terminó en golpes, según las imágenes difundidas en redes sociales, el papa de Cristopher se liaba a golpes con el policía identificado como Luis Arturo, mientras que el joven, pateaba en el piso a Julio César; en ese momento el oficial sacó su arma de cargo y disparó, asestando el tiro en la nuca de la víctima; su defensa explicó a las autoridades que en realidad lo que pretendía hacer era un tiro “al aire” para dispersar a los agresores.

Por su parte, el papá de Cristopher, argumentó que se resistieron a la revisión porque los oficiales querían revisar una “mariconera” en la cual tenían dinero en efectivo, producto de una venta que recién habían hecho y pensaron que los policías los querían “robar”.

Por estos hechos, se abrió la carpeta de investigación FIEDH/2/UI-1 C/D/00322/08-2025, por el delito de homicidio doloso por disparo de arma de fuego, además de una carpeta interna en la Dirección de Asuntos Internos de la SSC.

