La jefa de Gobierno, Clara Brugada, entregó las llaves de la Ciudad de México a Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, vicepresidente de Brasil, como un gesto de amistad entre ambas naciones.

“México y Brasil, hoy por hoy, son las dos economías más grandes de América Latina. Unidos, tenemos la capacidad de impulsar un desarrollo regional más equitativo; de abrir nuevas oportunidades de innovación e intercambio; de generar empleos dignos y bien remunerados, y de construir un camino propio hacia la prosperidad”, afirmó.

Brugada entrega las llaves de la Ciudad de México a vicepresidente de Brasil. Foto: Especial.

En el salón de Cabildos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria señaló que ambas naciones “han mostrado que un modelo basado en la justicia social, el acceso a derechos y el fortalecimiento del Estado, generan resultados tangibles y sostenibles para nuestros pueblos”.

Reconoció a Brasil como un socio con el que se comparten principios de igualdad, inclusión y soberanía, con agendas comunes, y comprometidos con sus pueblos.

“Entregarle las llaves de nuestra ciudad, es abrir una puerta al desarrollo compartido, donde la solidaridad y la cooperación, sean la base del fortalecimiento de esta región latinoamericana. Simboliza también, que nuestra capital es el corazón político y social del país, y un espacio de encuentro internacional, donde florece la cooperación”, dijo.

Foto: Especial.

En su oportunidad, el vicepresidente Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, afirmó que Brasil y México van a fortalecer sus lazos de amistad y alianza y confió en que ambas naciones puedan ser los “motores del desarrollo de Latinoamérica y del Caribe”.

“Con nosotros vinieron casi 200 empresarios brasileños, que quieren invertir, que quieren hacer alianzas y hacer que la economía pueda avanzar aún más. Estoy seguro de que Brasil y México, México y Brasil, serán los motores del desarrollo de Latinoamérica y del Caribe, defendiendo el multilateralismo, el libre comercio, la paz, el combate a la desigualdad, el fortalecimiento de la democracia”, dijo.

