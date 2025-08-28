La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) detuvo a Eriberto "N", señalado por haber participado en el feminicidio de Paola Moreno, la joven que fue encontrada sin vida en el Canal Nacional el pasado 5 de agosto.

Eriberto fue relacionado con el crimen en contra de la joven de 23 años porque había tenido "comportamientos violentos" y había discutidos con Paola días antes de su muerte, de acuerdo a la investigación de la Fiscalía capitalina.

Con lo anterior, se ejecutó una orden de aprehensión en contra de Eriberto en la colonia Juárez, de la alcaldía Cuauhtémoc.

El detenido ya fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en espera de que un juez determine su situación legal por el delito que se le imputa.

El cuerpo de la joven fue localizado el martes 5 de agosto entre las aguas del Canal Nacional, a la altura de Calzada Taxqueña, en la colonia Barrio Tula, alcaldía Iztapalapa.

