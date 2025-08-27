Más Información

Con el himno de fondo, Alito Moreno y Noroña se agarran a golpes en el Senado; este es el video

Noroña denunciará penalmente a Alito Moreno por lesiones; citan a sesión urgente en el Senado

Estos son los videos de la pelea entre Alito Moreno y Noroña en el Senado; priista "pedía la palabra"

Ulises "El Mamado" Pinto se convierte en testigo colaborador de la FGR; es identificado como segundo líder de “La Barredora”

Balean a jueza del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero; es trasladada a hospital de Acapulco

México suspende envíos postales y paquetería por nueva medida de EU; se cobrarán impuestos

Una nueva protesta de que rechazan la construcción de la se registra sobre esta vialidad, a la altura de la estación del Metro San Antonio Abad, en la colonia Tránsito.

Las mujeres se manifiestan por las obras realizadas sobre Calzada de Tlalpan con motivo de la del año entrante, ya que denuncian vulneran su zona de trabajo y sus ingresos.

Al momento se registran aproximadamente 50 trabajadoras sexuales bloqueando el paso de los autos sobre la calzada de Tlalpan en dirección al centro de la ciudad.

A pesar de que ya han tenido mesas de diálogo con autoridades de la Ciudad de México, las mujeres han realizado varios bloqueos en la zona de las obras para la ciclovía que conectará el centro de la capital con el Estadio Azteca.

Ante el bloqueo de la vialidad, la Unidad de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recomienda a los automovilistas tomar la avenida Francisco Javier Clavijero.

