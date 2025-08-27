Una nueva protesta de trabajadoras sexuales que rechazan la construcción de la ciclovía en la calzada de Tlalpan se registra sobre esta vialidad, a la altura de la estación del Metro San Antonio Abad, en la colonia Tránsito.

Las mujeres se manifiestan por las obras realizadas sobre Calzada de Tlalpan con motivo de la Copa Mundial de Futbol del año entrante, ya que denuncian vulneran su zona de trabajo y sus ingresos.

Al momento se registran aproximadamente 50 trabajadoras sexuales bloqueando el paso de los autos sobre la calzada de Tlalpan en dirección al centro de la ciudad.

A pesar de que ya han tenido mesas de diálogo con autoridades de la Ciudad de México, las mujeres han realizado varios bloqueos en la zona de las obras para la ciclovía que conectará el centro de la capital con el Estadio Azteca.

Ante el bloqueo de la vialidad, la Unidad de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recomienda a los automovilistas tomar la avenida Francisco Javier Clavijero.

