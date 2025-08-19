Más Información

Pese a negativa de Sheinbaum, DEA afirma que Proyecto Portero es binacional; insiste en que se realiza junto con autoridades mexicanas

Pese a negativa de Sheinbaum, DEA afirma que Proyecto Portero es binacional; insiste en que se realiza junto con autoridades mexicanas

"Nos chocó otro tren"; los testimonios del percance del Tren Maya

"Nos chocó otro tren"; los testimonios del percance del Tren Maya

Reviven frase de “El Clan”, ligado a corrupción en el Tren Maya: “Ya cuando se descarrile va a ser otro pedo”

Reviven frase de “El Clan”, ligado a corrupción en el Tren Maya: “Ya cuando se descarrile va a ser otro pedo”

De tenis rojos y pants. Así entregó EU a Julio César Chávez Jr. a México; embajador Jonhson comparte foto y destaca colaboración

De tenis rojos y pants. Así entregó EU a Julio César Chávez Jr. a México; embajador Jonhson comparte foto y destaca colaboración

Joven muere tras disparo de policía en punto de revisión en CDMX; el agente fue detenido y video se hace viral

Joven muere tras disparo de policía en punto de revisión en CDMX; el agente fue detenido y video se hace viral

Sin aplausos para Lenia Batres, termina una era en la Corte; Piña, Ríos Farjat y Laynez, los más ovacionados

Sin aplausos para Lenia Batres, termina una era en la Corte; Piña, Ríos Farjat y Laynez, los más ovacionados

La tarde de este martes 19 de agosto, trabajadores sexuales se manifestaron sobre Calzada de Tlalpan, frente a Metro Viaducto, en la .

La protesta se debió a la construcción de la ciclovía que correrá a lo largo de es importante vialidad. Aseguran que afectará su .

Aseguran que la construcción de la ciclovía les genera fuertes pérdidas económicas. Foto: Valente Rosas (19/08/25)
Aseguran que la construcción de la ciclovía les genera fuertes pérdidas económicas. Foto: Valente Rosas (19/08/25)
Las manifestantes aseguran que una vez que esté terminada la ciclovía, se verán obligadas a reubicarse en las calles adentro, donde perderán visibilidad. Foto: Valente Rosas (19/08/25)
Las manifestantes aseguran que una vez que esté terminada la ciclovía, se verán obligadas a reubicarse en las calles adentro, donde perderán visibilidad. Foto: Valente Rosas (19/08/25)
La ciclovía que se construye sobre Calzada de Tlalpan, forma parte del Plan Ciclista 2025-2030, que contempla la creación de 300 kilómetros nuevos de ciclovías que se sumarán a los 553 kilómetros ya existentes. Foto: Valente Rosas (19/08/25)
La ciclovía que se construye sobre Calzada de Tlalpan, forma parte del Plan Ciclista 2025-2030, que contempla la creación de 300 kilómetros nuevos de ciclovías que se sumarán a los 553 kilómetros ya existentes. Foto: Valente Rosas (19/08/25)

Lee también:

Foto: Valente Rosas (19/08/25)
Foto: Valente Rosas (19/08/25)
La protesta terminó alrededor de las siete de la noche. Foto: Valente Rosas (19/08/25)
La protesta terminó alrededor de las siete de la noche. Foto: Valente Rosas (19/08/25)
Mañana, 20 de agosto, tendrán una mesa de diálogo con las autoridades. Foto: Valente Rosas (19/08/25)
Mañana, 20 de agosto, tendrán una mesa de diálogo con las autoridades. Foto: Valente Rosas (19/08/25)

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses