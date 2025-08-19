Más Información
La tarde de este martes 19 de agosto, trabajadores sexuales se manifestaron sobre Calzada de Tlalpan, frente a Metro Viaducto, en la alcaldía Benito Juárez.
La protesta se debió a la construcción de la ciclovía que correrá a lo largo de es importante vialidad. Aseguran que afectará su desempeño laboral.
Aseguran que la construcción de la ciclovía les genera fuertes pérdidas económicas. Foto: Valente Rosas (19/08/25)
Las manifestantes aseguran que una vez que esté terminada la ciclovía, se verán obligadas a reubicarse en las calles adentro, donde perderán visibilidad. Foto: Valente Rosas (19/08/25)
La ciclovía que se construye sobre Calzada de Tlalpan, forma parte del Plan Ciclista 2025-2030, que contempla la creación de 300 kilómetros nuevos de ciclovías que se sumarán a los 553 kilómetros ya existentes. Foto: Valente Rosas (19/08/25)
Foto: Valente Rosas (19/08/25)
La protesta terminó alrededor de las siete de la noche. Foto: Valente Rosas (19/08/25)
Mañana, 20 de agosto, tendrán una mesa de diálogo con las autoridades. Foto: Valente Rosas (19/08/25)
dmrr/cr