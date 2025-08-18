La alcaldía Benito Juárez informó que el Club América vetó de manera permanente a los dos aficionados que golpearon el pasado 10 de agosto a un seguidor del Club Querétaro en las inmediaciones del Estadio de la Ciudad de los Deportes.

La demarcación manifestó su compromiso con el orden y la seguridad en la organización de eventos y espectáculos públicos, con el propósito de que los asistentes puedan disfrutar de manera sana y segura.

Al mismo tiempo, reprobó todo acto violento, como el registrado el pasado sábado 9 de agosto en el que se enfrentaron grupos de animación de los equipos América y Querétaro.

Ante estos hechos, la alcaldía proporcionó la información correspondiente para que se aplicaran las sanciones pertinentes. Hoy, el Club América notificó a la alcaldía que aplicó las siguientes medidas:

Veto permanente para las personas plenamente identificadas como participantes en los incidentes, lo que les impedirá el acceso a cualquier partido o evento oficial del Club América, sin posibilidad de reinstalación

Suspensión por tres partidos oficiales al grupo de animación Disturbio, vinculado a nuestra afición, derivada de su participación en los hechos mencionados.

La alcaldía reconoció la decisión tomada por la directiva del equipo americanista y reiteró que no tolerará actos vandálicos en encuentros deportivos ni en espectáculos que pongan en riesgo la seguridad de vecinos y visitantes en Benito Juárez.

De igual forma, se indicó que se continuará coadyuvando con las directivas de los equipos y las autoridades correspondientes en el intercambio de información y la implementación de estrategias conjuntas que contribuyan a la sana convivencia en los eventos que se realicen en la demarcación.

aov