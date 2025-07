En medio de un fuerte operativo de seguridad transcurrió la tercera marcha contra la gentrificación, que de último momento decidió cambiar la ruta y dirigirse al Zócalo capitalino.

La movilización, que inició en el Hemiciclo a Juárez, estaba planeada para llegar a la Embajada de Estados Unidos, en Paseo de la Reforma, donde decenas de negocios y monumentos esperaban el paso del contingente cubiertos por vallas metálicas y tapiales; sin embargo, los manifestantes acusaron a los policías de reprimirlos, por lo que cambiaron el rumbo.

“No vamos a ir a la embajada mientras estén estos golpeadores. Vean cómo se desplegaron porque íbamos a la embajada yankee. Están regidos por los yankees. Sólo así pueden actuar”, dijo una integrante de Frente por la Vivienda Joven.

Lee también: Implementan acciones preventivas ante tercera marcha contra la gentrificación en la CDMX

Antes, hubo jaloneos entre un grupo de jóvenes, la mayoría vestidos de negro y con el rostro cubierto, y policías que les retiraron objetos como bates, cadenas, un martillo, una bomba molotov y aerosoles.

“Queremos una marcha que transcurra en la paz, donde estemos a salvo todos”, expresó el subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani.

El contingente marchó por Eje Central y luego tomó 5 de Mayo, todo el tiempo custodiados por policías capitalinos con escudos.

Lee también: Gentrificación en Centro Histórico: empresarios chinos rentan espacios que mexicanos no pueden pagar; "nuestro barrio no es bodega", dicen

“El Centro no está en venta, nuestro barrio no es bodega, vine hoy porque la gentrificación no sólo está en que vengan extranjeros a vivir y a quitarnos recursos, descompensar los precios, sino también afecta a los comerciantes por la llegada de grandes capitales al Centro Histórico”, afirmó Leonardo.

En el trayecto hubo una confrontación verbal entre los manifestantes, algunos portando banderas de Palestina, y un ciudadano, al parecer extranjero, que salió al balcón de un edificio sobre 5 de Mayo.

En la calle Monte de Piedad, el grupo se detuvo —no se les permitió ingresar a la plancha del Zócalo—. Ahí, denunciaron las alzas en vivienda, renta y servicios en la Ciudad de México.

Lee también: Censo de personas desplazadas de CDMX por gentrificación ya inició, afirma Inti Muñoz; se realizará con datos del Inegi, dice

“La única acción previa que ustedes vieron fue pedirles que entregaran algunos objetos (...) con lo que podían hacer daño a las personas o ponerse en riesgo ellos, y después de eso ellos decidieron tomar esta ruta”, comentó a EL UNIVERSAL el subsecretario de Concertación Política, Juan José García Ochoa.

Luego, regresaron por la misma ruta hasta llegar al cruce de Balderas y Juárez, donde los inconformes se sentaron para exigir que los policías, que en todo momento custodiaron la marcha, se replegaran.

Ante la negativa, el contingente tomó camino sobre avenida Balderas, pero los policías les cercaron el paso hasta llegar a la estación Juárez del Metro. Algunos lograron entrar y otros se quedaron afuera, pues personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC) cerró los accesos.

Lee también: Alessandra Rojo de la Vega llama a mantener la paz durante marcha contra la gentrificación

Al interior y exterior de la estación, los manifestantes realizaron algunas pintas.

El Gobierno capitalino reportó la asistencia de 200 personas y saldo blanco, sólo tres manifestantes recibieron atención médica.