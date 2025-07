Leonardo asegura que en el Centro Histórico, que llama "su barrio", miles de comerciantes se han visto desplazados por empresarios chinos, quienes ofrecen más dinero, y en efectivo, para rentar los espacios, cantidad que los mexicanos no pueden pagar.

"El Centro no está en venta, nuestro barrio no es bodega, vine hoy porque la gentrificación no sólo está en que vengan extranjeros a vivir y a quitarnos recursos, descompensar los precios, sino también afecta a los comerciantes, por la llegada de grandes capitales al Centro Histórico", señala.

Leonardo, quien acudió a la Tercera Marcha Contra la Gentrificación, cuenta que ha visto cómo "las actividades económicas, los negocios originarios que han estado toda la vida son desplazados todos los días, y cada vez es peor".

Abril, otra de las asistentes, señala que ha sido testigo de cómo en su casa ubicada en la colonia Condesa, "todos mis vecinos se han empezado a ir, y en cambio vienen los extranjeros, gringos, principalmente, canadienses, franceses y pues eso también me afecta a mí".

Leer también: Alcaldía Miguel Hidalgo realiza la primera Rodada de Mujeres Libres; reciben capacitación en defensa personal mientras usan la bici

Tercera marcha antigentrificacion en calles del Centro Histórico. Foto: Fernanda Zamora.

"Porque ahora suben los precios, ya todo está en inglés y ha sido un tema de la gentrificación. Yo creo que a ellos no les gustaría que llegáramos de la misma manera a su país, y ni queremos, pero pues no sería bonito", dice.

Con un megáfono, Carmen explica que las cosas no son justas para mexicanos y extranjeros, que el Gobierno "los prefiere a ellos, cuando debería voltear a ver a nosotros. Estamos cansadas y cansados de ver este fenómeno".

Propone, entre otras cosas, que a los extranjeros se les pida Visa para entrar a México, a "llenarse las manos con sus negocios".

Este sábado 26 de julio se realizó la tercera movilización en contra de la gentrificación en la Ciudad de México, a la que de acuerdo con el Gobierno capitalino asistieron 200 personas, quienes marcharon del Hemiciclo a Juárez al Zócalo, y concluyó con saldo blanco.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr