Claudia Sheinbaum, a un año de su gobierno; así fue su escalonada entre corcholatas hacia la presidencia

Buques de guerra, marines y un submarino nuclear; ¿Trump alista invasión a Venezuela? Esto sabemos

Guanajuato bebe veneno desde hace décadas

Aprehenden a líder de la banda "Los Estúpidos"; es acusado de secuestro agravado en CDMX

Suspenden temporalmente Soriana de Parque Delta tras incendio; alcaldía BJ revisará cumplimiento de medidas de seguridad

"No hay pruebas, solo especulaciones"; abogado de Julio César Chávez Jr critica a la FGR tras vinculación a proceso

Una mujer intentó ingresar posibles , ocultas en su ropa, cuando acudió de visita al Reclusorio Varonil Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

Según la narrativa de la SSC, los hechos se suscitaron en el Centro Penitenciario localizado en la colonia Lomas de San Lorenzo, cuando las uniformadas realizaban labores de revisión a las ciudadanas que visitan a las , “cuando notaron que una persona actuaba de forma nerviosa, trataba de evadir el contacto visual e intentaba alejarse de los puntos de inspección”.

Narró que, por ello, las oficiales se aproximaron a la mujer y en apego a los protocolos de actuación policial, le realizaron una revisión de seguridad, tras la cual, se percataron que llevaba en su ropa interior un envoltorio de plástico transparente, que contenía 58 pastillas de color blanco que pudieran ser psicotrópicos.

Por estos hechos, la mujer de 37 años de edad fue detenida, informada de sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, presentada ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

