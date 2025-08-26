Más Información

La Comisión de Nomenclatura de la Ciudad de México acordó que las colonias Celoalliotli, Cananea y Uscovi en se unifiquen en un solo nombre y sean conocidas como “Colonia Predio El Molino”.

Durante la primera sesión de la Comisión de Nomenclatura, la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial detalló que la propuesta fue presentada a la jefa de Gobierno, , en el Zócalo Ciudadano.

Se informó que parte también alcanza a la nomenclatura vial: la calle Hombre de Fuego será conocida como Diagonal de los Olivos y Acahuatl se convertirá en Calle Pintapan.

El cambio surge de una consulta vecinal en la que el 80% de los habitantes se manifestó a favor, donde vecinos asistieron a la votación, respaldados por la jefa de Gobierno, , quien impulsó la propuesta en el marco de las demandas presentadas en el Zócalo Ciudadano.

“Cabe mencionar que durante la votación para la nueva nomenclatura en la colonia Predio el Molino, de Iztapalapa, estuvieron presentes representantes vecinales las colonias a las que se les cambió el nombre, y se mencionó que la decisión original del cambio de nombre fue producto de una consulta en dichas colonias, donde el 80% de los vecinos se pronunció a favor de cambiar el nombre por el propuesto”, se detalló.

Además, esta acción incluyó también modificar los nombres a las calles Hombre de Fuego por la calle Diagonal de los Olivos; y calle Acahuatl por Calle Pintapan, comprendidas en la misma colonia.

