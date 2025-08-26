Más Información
Un perrito fue rescatado por elementos de la Policía capitalina luego de caer entre dos muros, en una vivienda en la alcaldía Iztapalapa.
El rescate fue realizado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que fueron requeridos por el dueño de la mascota.
El vecino de la colonia Xalpa informó a los policías que patrullaban por la zona que su mascota había quedado atrapada entre el muro de su casa y el del vecino contiguo.
El animalito estaba atrapado entre dos muertos de aproximadamente tres metros de altura.
Los policías se dieron al rescate de la mascota y tras varios minutos lograron alcanzar al perrito y ponerlo a salvo.
Por su parte, personal de Protección Civil de la alcaldía Iztapalapa revisó al perrito y constató que no tenía lesiones por lo que lo entregaron al dueño.
