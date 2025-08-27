A cuarenta años del terremoto de 1985 y a ocho años del de 2017, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) inauguró la exposición fotográfica “1985: Cuatro Décadas de Fuerza Colectiva”.

Estará disponible en la Galería Abierta "Grutas" de las Rejas de Chapultepec, hasta el próximo 28 de septiembre.

"La muestra invita a recuperar la memoria de aquel 19 de septiembre y a reflexionar sobre las transformaciones sociales, jurídicas e institucionales que dieron origen a una nueva cultura de gestión del riesgo en la capital", indicó la dependencia en un comunicado.

Señaló que la exposición está compuesta por fotografías del Acervo Histórico de Fundación ICA, de la Hemeroteca Nacional de México y de los fotoperiodistas Andrés Garay y Enrique Villaseñor, así como por recursos digitales de valor testimonial. Agregó que la entrada es gratuita.

La muestra fotográfica se encuentra en la Galería Abierta "Grutas", hasta el próximo 28 de septiembre y la entrada es gratuita. Foto: Especial.

"El sismo del 85 transformó profundamente la vida de la capital, pero también reveló la fuerza solidaria de sus habitantes. Miles de ciudadanas y ciudadanos se convirtieron en brigadistas, rescatistas y acompañantes. Esa experiencia encendió una nueva conciencia colectiva y abrió el camino hacia una cultura de prevención más sólida", dijo la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa.

Agregó que la muestra no sólo refleja la magnitud del desastre, sino también "las transformaciones en materia de protección civil y gestión del riesgo a lo largo de cuatro décadas".

"Cada fotografía constituye un testimonio de fuerza y organización y, al mismo tiempo, una invitación a mirar hacia adelante, consolidando los aprendizajes para construir una ciudad más segura y preparada frente a los desafíos del futuro”, indicó.

Concluyó que la memoria no debe archivarse, sino activarse.

