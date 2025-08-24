Durante este fin de semana, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México realizó una nueva jornada del operativo "La Noche es de Todos", con el propósito de reforzar la seguridad y garantizar que bares, centros nocturnos y otros establecimientos de entretenimiento cumplan con la normatividad vigente.

Estas acciones se realizaron del 20 al 23 de agosto en distintas alcaldías de la capital.

Durante ese periodo se efectuaron 23 visitas de verificación en negocios ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Benito Juárez, Tlalpan y Venustiano Carranza. Los operativos respondieron a denuncias ciudadanas relacionadas con alteraciones al orden público, consumo de alcohol en la vía pública y presunta venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.

Operativo "La Noche es de Todos" refuerza seguridad; 8 chelerías fueron sancionados en CDMX. Foto: Especial

Además de las revisiones, en colonias como Tabacalera, Juárez, Centro, Buenavista, Granjas Coapa, Villa Quietud, Los Cedros, Del Carmen, Portales, Narvarte, Cafetales y Campestre Coyoacán, se ofreció orientación directa a encargados y administradores de negocios, con el fin de fomentar que mantengan en regla sus permisos y documentación.

En algunos casos se detectaron incumplimientos, como el retiro de sellos de suspensión, lo que derivó en la suspensión de dos establecimientos, la clausura de seis más y en la presentación de dos personas ante el Ministerio Público.

Todas las intervenciones se realizaron sin incidentes, gracias al trabajo coordinado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

