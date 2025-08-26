Más Información
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las declaraciones del asesor de Seguridad del mandatario estadounidense Donald Trump, Stephen Miller, quien aseguró que la Ciudad de México está gobernada por los cárteles.
En su conferencia mañanera de este martes 26 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo instruyó a la Secretaría de Seguridad y a la Secretaría de Relaciones Exteriores que le hagan llegar, “porque a lo mejor no las conoce”, cifras a Miller de la disminución de delitos en la capital del país.
En el Salón Tesorería, la Mandataria federal mencionó una reducción de casi 60% en los homicidios en la Ciudad de México: “Cada vez hay menos delitos, sí hay temas que hay que atenderlos, pero no es lo que a lo mejor imagina esta persona”.
La titular del Ejecutivo federal reconoció el trabajo que hace la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, contra la inseguridad, con trabajos como reforzamiento de cuadrantes, supervisión de la policía y de territorio.
“La percepción de seguridad ha aumentado mucho”, aseveró. Agregó que al asesor en Seguridad hay que hacerle llegar el número de estadounidenses que viven en la Ciudad de México.
“Hay que hacerle llegar la información, para que sepa que hay un buen trabajo para atender la inseguridad en la Ciudad de México”, declaró.
