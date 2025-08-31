Más Información

Cinco libros para conocer la obra de Arnoldo Kraus

Cinco libros para conocer la obra de Arnoldo Kraus

Amigos y colegas despiden a Arnoldo Kraus, el gran humanista

Amigos y colegas despiden a Arnoldo Kraus, el gran humanista

"Despertares" acerca la danza a la población mexicana; un esfuerzo de Isaac Hernández y sus hermanos

"Despertares" acerca la danza a la población mexicana; un esfuerzo de Isaac Hernández y sus hermanos

Filología y nazismo, por Christopher Domínguez Michael

Filología y nazismo, por Christopher Domínguez Michael

Ullmann Tondel y el abuso homoinfantil, por Jorge Ayala Blanco

Ullmann Tondel y el abuso homoinfantil, por Jorge Ayala Blanco

Tributo al maestro del suspenso: entrevista a Mauricio Montiel Figueiras

Tributo al maestro del suspenso: entrevista a Mauricio Montiel Figueiras

"Hey, Estados Unidos, deja a la gente de Venezuela en paz". Esa fue la frase con la que se lanzó en contra del secretario de estados de E.U., y los señalamientos que éste ha hecho en contra del gobierno de Venezuela.

En los últimos días, el gobierno estadounidense ha acusado al presidente de tener nexos con el narcotráfico. Incluso, lo tachó de ser uno de los principales líderes del "Cártel de los soles", un supuesto grupo criminal y terrorista.

Ahora, en un video publicado en sus redes sociales, el cofundador de Pink Floyd expresó su preocupación y calificó las acusaciones de falsas y "risibles".

"Mi nombre es Roger Waters, soy músico, estoy muy preocupado en este momento por todos mis hermanos y hermanas de Venezuela", dijo.

Lee también

En su mensaje, el músico afirmó que no existe ninguna evidencia de que el cártel exista y comparó esta campaña con la que el expresidente Bush lanzó en 2003 en contra de Irak.

"Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha declarado que el "cártel de los soles" ni siquiera existe. La actual propaganda anti Venezuela no es otra cosa que una mentira absoluta, muy parecida a que se usó en 2003 para justificar la invasión y destrucción de Irak".

Waters afirmó que el único objetivo de E.U. es una "táctica impeiralista neoliberal básica" cuyó único objetivo es adueñarse de los recursos naturales y yacimientos de petróleo del país.

"Rubio está inventando esta mierda. Es una mentira para intentar derrocar al gobierno legítimamente electo de Venezuela que apoya a la revolución socialista bolivariana. Quiere robar su petróleo y sus recursos naturales", agregó.

Por último, mandó un mensaje de apoyo a los ciudadanos de Venezuela, a quienes expresó todo su apoyo y aplaudió su resistencia:

"Los aplaudo mis hermanos y hermanas venezolanas. Están del lado correcto de la historia y nosotros, gente común de todo el mundo, podemos dar la vuelta a los barcos y eso incluye los barcos de la flota de guerra estadounidense. Simón Bolivar sigue estando con nosotros como lo está Hugo Chávez", finalizó.

Las declaraciones del cantante desataron toda clase de comentarios en redes sociales; y es que, mientras algunos aplaudieron sus palabras y agradecieron por expresarse en contra de Trump; otros lamentaron que apoye la dictadura de Maduro.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Tom Cruise no soporta a Pedro Pascal, afirman: “Lo desprecia, cree que es un novato”. Foto: AP

Tom Cruise no soporta a Pedro Pascal, afirman: “Lo desprecia, cree que es un novato”

¿Truco publicitario? Pamela Anderson y Liam Neeson bajo el reflector por las dudas de su romance. Foto: Charly Triballeau/ AFP

¿Truco publicitario? Aseguran que Pamela Anderson y Liam Neeson nunca salieron; "su romance fue planeado"

Bruce Willis es trasladado a una casa de reposo; su esposa revela lo difícil de la decisión. Foto: Demi Moore / IG

Bruce Willis enfrenta su mayor miedo: es trasladado a casa de reposo por demencia

Foto: AFP

Halle Berry presume su silueta en bikini negro a los 59 años y deslumbra en redes

¿Tom Cruise y Ana de Armas se casan? El actor ya prepara acuerdo prenupcial de 600 millones de dólares. Foto: AFP / AP

¿Tom Cruise y Ana de Armas se casan? El actor ya prepara acuerdo prenupcial de 600 millones de dólares