El presidente Donald Trump anunció que solicitará a la Corte Suprema de Estados Unidos que se pronuncie rápidamente después de que un tribunal de apelación federal determinara el viernes que no tenía el poder para instaurar gran parte de los aranceles aplicados desde su regreso a la Casa Blanca.

Cuestionado, en conferencia de prensa, sobre el fallo de un juez que el viernes bloqueó los aranceles recíprocos que impuso a diversos países, afirmó que mañana apelará la sentencia ante el Tribunal Supremo.

Según Trump, el fallo del juez, "desde el punto de vista jurídico, no tienen ningún fundamento legal. Pero desde el punto de vista del sentido común, destruiría a Estados Unidos" si no se pueden mantener los aranceles.

Por ello, el mandatario estadounidense afirmó que "vamos a ir a la Corte Suprema, creemos que mañana (miércoles), porque necesitamos una decisión rápida".

