Tras la visita del secretario de Estados de Estados Unidos a México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció a Marco Rubio por admitir la responsabilidad de su país en el tráfico de armas.

En su conferencia mañanera de este jueves 4 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que “es muy importante” que lo haya reconocido Rubio en nuestro país.

“Pues muy bueno, ¿no? No sé si haya alguien más así que públicamente, además estando en México lo haya reconocido, de la importancia”, comentó la Mandataria federal.

“Y lo planteó en la reunión, de la importancia que tiene que ellos hagan lo que tengan que hacer para que disminuya el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Pues es muy importante”, añadió.

Ante la entrega a Estados Unidos que ya ha hecho México de 55 delincuentes, la Presidenta señaló que es parte del trabajo que hace la Secretaría de Seguridad “y por eso la colaboración permanente”.

