Cronología de la lucha de México-EU contra el narco; Iniciativa Mérida, Entendimiento Bicentenario y acuerdos en el trumpismo

La mañanera de Sheinbaum, 4 de septiembre, minuto a minuto

Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

Seguridad y nearshoring dominan la conversación

Muere Giorgio Armani a los 91 años; el diseñador era considerado el "rey" de la moda italiana

El Tren de Aragua, con presencia en 11 entidades en México

Tras la visita del secretario de Estados de Estados Unidos a México, la presidenta reconoció apor admitir la responsabilidad de su país en el tráfico de armas.

En su conferencia mañanera de este jueves 4 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que “es muy importante” que lo haya reconocido Rubio en nuestro país.

“Pues muy bueno, ¿no? No sé si haya alguien más así que públicamente, además estando en México lo haya reconocido, de la importancia”, comentó la Mandataria federal.

“Y lo planteó en la reunión, de la importancia que tiene que ellos hagan lo que tengan que hacer para que disminuya el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Pues es muy importante”, añadió.

Ante la entrega a Estados Unidos que ya ha hecho México de 55 delincuentes, la Presidenta señaló que es parte del trabajo que hace la Secretaría de Seguridad “y por eso la colaboración permanente”.

